Desert de weekend. Prăjitură de post cu cremă de cocos

Dacă ești în căutarea unui desert de post simplu, rapid și delicios, această prăjitură cu cocos fără coacere este alegerea perfectă. Nu necesită cuptor și se prepară într-un timp foarte scurt, iar combinația dintre cremă fină și foile crocante de napolitană o transformă într-un desert potrivit pentru orice ocazie, fie că este o zi obișnuită sau o sărbătoare.

Ingrediente

400 g lapte de cocos

70 g zahăr tos

25 g amidon

60 g fulgi de cocos

100 g unt vegan

4 foi de napolitană

30 g fulgi de cocos pentru decor

Începe prin a încălzi laptele de cocos într-un vas pe foc mic sau la microunde, până când ajunge aproape de punctul de fierbere.

Separat, amestecă zahărul cu amidonul într-un bol, pentru ca apoi să le adaugi treptat peste laptele fierbinte, amestecând continuu pentru a evita formarea cocoloașelor.

Pune apoi vasul pe foc mic și continuă să amesteci cu un tel până când crema se îngroașă. După ce atinge consistența dorită, ia crema de pe foc și adaugă untul vegan, tăiat cubulețe, amestecând până se încorporează complet.

Transferă crema într-un bol uscat și las-o la frigider până a doua zi, astfel încât să se răcească complet și să se stabilizeze.

A doua zi, mixează crema la viteză mare pentru a obține o textură fină și aerată, adăugând fulgii de cocos. Împarte crema în patru părți egale și întinde fiecare parte pe câte o foaie de napolitană. Ultimul strat va fi de cremă, peste care presari uniform fulgii de cocos pentru un aspect atrăgător. Acoperă prăjitura cu folie alimentară și las-o la rece pentru minim trei ore, pentru ca straturile să se așeze bine.

După acest timp, prăjitura poate fi porționată și servită, fiind un desert gustos, ușor și potrivit pentru orice moment al zilei.