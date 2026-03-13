Cum a găsit-o Teo pe Maia plină de sânge când era copil. Ce a făcut artista

Teo Trandafir a povestit la un podcast faptul că a trăit spaima vieții ei într-o noapte cu Maia. Mai exact, a fost chemată de copil pentru că se umpluse de sânge.

Viața de mamă are anumite provocări pe care nu toată lumea le poate înțelege. Prezentatoarea a trecut și ea prin astfel de situații alături de Maia. Una dintre ele s-a petrecut într-o noapte.

”Era 12.30 noaptea și aud în aparat că firește aveam aparat pe care îl țineam de gând. Și aud: ”mami”, dar cu o voce calmă. Urc și o găsesc plină de sânge și în ochi. Eu nu aveam lumina care să să aprind brusc, ci aveam ceva cu dimmer, care să facă lumină treptat”, a explicat omul de televiziune.

Evident că în momentul în care s-a aprins lumina total, șocul vedetei a fost unul greu de descris. Mai ales că cea mică arăta ca în filmele de groază.

”În momentul în care am dat drumul la lumină mi-am zis: dacă nu mor acum, nu mor în viața mea, adică nu mor. Era plină de sânge, în păr, în ochi, în urechi, în tot. Am zis ok, și să văd cum fac”, a mai spus Teo Trandafir.

Explicația în cele din urmă a venit de la medic. Însă Teo a trebuit să se confrunte cu situația până când a luat legătură cu doctorul. ”Prima idee care mi-a venit a fost să-i spun să ne jucăm ceva frumos, mergem în băiță și ne jucăm ceva frumos.

La acel moment ea avea cel mult trei ani. Eu am crezut că mor că asta a fost. A doua zi ne-am dus la medic și mi-a explicat că ea fără să vrea și-a băgat mâna de plictiseală, în nas și așa s-a întâmplat întreaga situație”, a conchis aceasta.