Teo Trandafir despre prima noapte ca mamă: Ceva rău!

Teo Trandafir despre prima noapte ca mamă: Ceva rău!
Prezentatoarea, Teo Trandafir a explicat la un podcast faptul că prima noapte alături de fiica ei a fost una extrem de complicată. Nu de alta, dar nu prea știa cum să reacționeze în fața unui nou născut.

Teo Trandafir, față în față cu fiica ei

Prezentatoarea a explicat că primele zile ca mamă au fost foarte complicate, dar nimic nu s-a comparat cu prima noapte. Asta pentru că a fost singură cu cea mică și a trebuit să învețe cum să facă față situațiilor tensionate.

Teo Trandafir și fiica ei

Teo Trandafir și fiica ei. Sursa foto Facebook

Mai ales că cea mică era destul de vocală. ”Ceva rău! Am ajuns acasă. În mașină mă uitam, ea căsca și eu eram: Doamne, îți dai seama un nou-născut. Ea era frumoasă, dar se enerva și făcea o pată și se înroșea”, a povestit Teo.

”O puneai în pătuț ziceai că e pe ace”

Maia, deși era un copil foarte frumos a fost destul de năstrușnică. Mai ales că la început nici teo nu știa exact cum și ce să facă. ”Pediatrul mi-a zis că e superbă, eu care nu oprea avusesem de a face…

Băi și când a început, când am pus-o în pătuț ziceai că am pus-o în ace”, a mai povestit prezentatoarea. În cele din urmă cu răbdare și foarte multă prezență Teo a reulit să scape de primele emoții. Ulterior s-a descurcat să o și crească pe Maia exemplar.

S-a mutat deja de acasă

La acest moment, fiica lui Teo Trandafir are 21 de ani și a luat deja decizia de a se muta de acasă. Despre această decizie, prezentatoarea a explicat că este una normală și că ea are o relație absolut normală cu fiica ei.

Decizia de a părăsi casa părintească i-a aparținut Maiei care a hotărât că e cazul să trăiască pe cont propriu. Desigur că Teo Trandafir a susținut-o în demers.

