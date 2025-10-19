Cum s-a schimbat relația dintre Teo Trandafir și Bursucu după plecarea de la Kanal D

Relația dintre Teo Trandafir și Bursucu a fost mereu una specială, chiar și după plecarea acestuia de la Kanal D. Cei doi au format unul dintre cele mai apreciate duo-uri din televiziunea românească, cucerind publicul cu naturalețea și umorul lor. Bursucu a vorbit recent, într-un interviu acordat revistei Unica, despre legătura profundă pe care o are în continuare cu Teo.

Relația profesională dintre Teo Trandafir și Bursucu a început în 2015, când acesta s-a alăturat emisiunii de la Kanal D. Bursucu a fost ghidat pas cu pas de Teo, iar între cei doi s-a creat rapid o conexiune autentică, iar chimia lor a fost una dintre cheile succesului emisiunii.

De-a lungul anilor, Teo i-a oferit sprijin constant, ajutându-l să se dezvolte profesional și personal. Într-un interviu recent, Bursucu a subliniat cât de mult a învățat de la Teo Trandafir. Potrivit declarațiilor sale, plecarea de la Kanal D nu le-a afectat relația apropiată, ci a marcat doar o nouă etapă în cariera sa.

Bursucu a explicat că între el și Teo nu au existat niciodată tensiuni. Acesta a declarat că. Teo l-a făcut „ prezentator de televiziune, practic”, adăugând că ea i-a oferit cele mai valoroase sfaturi despre cum să se comporte în fața camerei.

Bursu a povestit și despre momentele în care Teo l-a învățat detalii esențiale ale meseriei și că, dincolo de profesionalismul remarcabil, Teo este un adevărat profesor de televiziune.

Întrebat despre relația actuală cu fosta colegă de platou, Bursucu a declarat că o respectă enorm pe Teo Trandafir și că, dacă aceasta i-ar cere ajutorul, ar fi dispus să lase totul deoparte pentru ea.

„Dacă Teo acum mă sună și îmi spune ‘am nevoie’, îți mulțumesc din inimă și îți spun că vom continua peste trei ore sau mâine acest interviu. Doamne ferește, nu există așa ceva.”, a declarat acesta.