Fiica lui CRBL, împotriva relației cu iubita tinerică: M-a pus la zid

După divorțul de Elena, CRBL și-a refăcut viața lângă o tinerică model, iar relația cu fiica lor, Alessia, a suferit enorm. Artistul a povestit despre modul în care adolescenta percepe noua sa relație și despre distanța care s-a creat între ei.

După separare, Elena și Alessia s-au mutat în Republica Moldova, iar artistul a recunoscut că nu doar distanța fizică îi complică legătura cu fiica sa, ci și faptul că adolescenta se îndepărtează sufletește. El speră că, în timp, Alessia va redescoperi relația cu tatăl ei și vor putea reconstrui legătura pierdută.

CRBL a povestit că fiica lui l-a certat foarte tare și că l-a pus la zid după ce a divorțat de mama ei, Elena, și după ce s-a afișat cu Olga, o fată de doar 23 de ani.

Artistul explică că adolescenta nu i-a înțeles încă viața și relația actuală, dar rămâne optimist că, în viitor, lucrurile se vor normaliza între ei. Deși a fost criticat și acuzat că și-a abandonat fiica, CRBL neagă aceste afirmații și subliniază că intenția lui a fost mereu să fie prezent în viața Alessiei.

„Înainte de divorț, eram un tată perfect, un soț perfect pentru oameni. Brusc, după divorț, am devenit exact opusul. Eu nu m-am schimbat, sunt același om, dar asta e percepția oamenilor (…) Eu nu mi-am lăsat familia (…) Noi doi am făcut alegerea”, a spus el în podcastul lui Bursucu.

Artistul admite că divorțul a complicat imaginea lui în ochii publicului, însă el își menține angajamentul față de fiica sa și speră ca relația lor să se refacă treptat, odată ce Alessia va înțelege mai bine circumstanțele și alegerile făcute de părinții ei.