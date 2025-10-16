Exclusiv. Cornel Păsat, despre divorțul de Bianca: Nu cred că este finalul

Exclusiv. După 14 ani de căsnicie, fostul dansator Cornel Păsat a confirmat că trece printr-o perioadă dificilă alături de soția sa, Bianca. El consideră că nu este o despărțire definitivă și încearcă să își rezolve probleme din relație.

„Mă cunosc cu Bianca de 23 de ani și suntem căsătoriți de 14. În tot acest timp am trăit momente minunate, pline de dragoste, de complicitate și de bucurie. Dar, ca în orice relație, au existat și perioade mai grele, provocări peste care am trecut cu multă răbdare, empatie și, uneori, cu luptă — mai ales cu mine însumi.”

Cornel a explicat că relația lor a fost una complexă, cu urcușuri și coborâșuri, dar mereu bazată pe iubire sinceră. Fostul dansator mărturisit că a învățat multe din această experiență de cuplu și că a crescut împreună cu Bianca, atât ca om, cât și ca partener de viață.

El a descris-o pe Bianca ca fiind o femeie puternică, determinată și pasională, calități pe care le admiră și astăzi. În ciuda diferențelor dintre ei, Cornel crede că tocmai contrastul a ținut flacăra aprinsă în relația lor.

„Bianca este un om cu un caracter foarte puternic, format prin anii de gimnastică de performanță. Are o educație spartană, este hotărâtă și impulsivă uneori. Eu, în schimb, sunt opusul — analitic, calm, uneori prea atent. Suntem foc și apă, dar tocmai asta ne echilibrează. Îmi place că mă provoacă, că mă face să vreau să fiu mai bun.”

Fostul dansator a recunoscut însă că, în timp, a evitat confruntările din dorința de a proteja liniștea familiei. Tăcerea și compromisurile repetate au dus însă la acumularea de tensiuni greu de gestionat.

„Din dorința de a o proteja, am evitat confruntările directe și am preferat să tac. Am lăsat prea mult de la mine, iar în timp, unele lucruri s-au adunat și au devenit mai greu de gestionat. Cred că acolo s-a creat ruptura. Nu o condamn și nici nu mă victimizez — pur și simplu am învățat o lecție.”

Cornel a spus că privește despărțirea ca pe o perioadă de reflecție, nu ca pe un final. Fostul dansator a declarat că își dorește să reconstruiască echilibrul și că iubirea dintre ei poate renaște dacă amândoi vor lucra la ceea ce nu a mers.

„Nu cred că e o despărțire definitivă, ci mai degrabă o perioadă de reflecție, un test al maturității noastre. Eu sunt dispus să fac tot ce ține de mine pentru a reconstrui echilibrul, dar și ea va trebui să lucreze la lucrurile care ne-au îndepărtat.”

Cornel Păsat a mai spus că fiul lor, Dryas, este centrul universului și motivul pentru care nu renunță la ideea unei familii unite.

„Suntem doi oameni maturi, legați de un copil minunat, Dryas, care merită să crească într-o atmosferă plină de iubire, stabilitate și înțelegere. Pentru el și pentru noi, voi lupta în continuare. Cred că, uneori, dragostea adevărată nu înseamnă perfecțiune, ci puterea de a o lua de la capăt — împreună.”

Fostul dansator a povestit și cum i s-a schimbat complet viața în ultimii opt ani, de când a devenit tată. El a spus că a renunțat treptat la viața de noapte și la ritmul alert al spectacolelor pentru a fi prezent lângă familia sa.

„Viața mea s-a schimbat radical în ultimii opt ani, de când soția mea a rămas însărcinată. Am început să renunț la viața de noapte și la ritmul nebun de dinainte. După naștere, au urmat nopți nedormite, plimbări lungi prin casă cu copilul în brațe și multe momente în care am învățat ce înseamnă, cu adevărat, răbdarea și implicarea.”

Cornel a mai spus că perioada în care Dryas a crescut a fost o transformare pentru întreaga familie. Au început să aibă un stil de viață sănătos și să fie mai atenți la alimentație și echilibru.

„A fost perioada în care am început și noi, ca familie, să ne schimbăm obiceiurile alimentare. Pentru că ne doream ce e mai bun pentru Dryas, am început să gătim mai sănătos, în special la abur, și să fim mai atenți la ceea ce mâncăm. A fost o transformare care ne-a prins bine tuturor.”

Cornel a povestit că și-a asumat din plin rolul de tată, fiind implicat zilnic în viața fiului său, de la pregătirea pentru grădiniță până la activitățile sportive.

„Mă trezesc la ora 6 dimineața, pregătesc pachețelul lui și cafeaua Biancăi, iar la 7 ieșim din casă. Deși grădinița e la doar doi kilometri, traficul din București face ca drumul să dureze aproape o oră. După-amiaza îl duc la gimnastică, înot sau baschet — depinde de zi.”

Artistul a spus că, în ultimii ani, familia a fost și va rămâne prioritatea lui. Deși Bianca a pornit pe un nou drum profesional, Cornel o sprijină și se mândrește cu reușitele ei.

„În ultimii ani, prioritatea mea absolută a devenit familia. Bianca și Dryas sunt centrul universului meu. Soția mea a pornit pe un drum nou — și-a construit o carieră în domeniul fitnessului și al nutriției. A urmat cursuri, s-a reinventat profesional și a devenit o inspirație pentru mine.”

El a recunoscut că a pus arta pe locul doi, dar spune că această decizie i-a adus pace interioară și echilibru.

„Viața mea s-a schimbat în bine: trăiesc mai sănătos, mai echilibrat, am un program organizat și clar. Încerc să îmbin plăcutul cu utilul, să fiu disciplinat, dar și prezent în viața celor dragi.”

Cu toate că se concentrează acum pe familie și afaceri, Cornel a spus că îi este dor de scenă, de Flamingo Boys și de energia spectacolelor.

„Da, îmi este dor. Au fost ani plini de adrenalină, emoție și aplauze care nu se uită. Mi-aș dori tare mult să fac un spectacol de retragere — un eveniment mare, la Sala Palatului, unde să adun cât mai mulți artiști celebri cu care am colaborat de-a lungul celor peste 30 de ani de activitate.”

Fostul dansator și-a găsit însă o nouă pasiune: imobiliarele. El a declarat că își dorește să ducă brandul său, TurboSeller, la un nivel înalt și că succesul înseamnă să te reinventezi continuu.