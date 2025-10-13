De ce s-au despărțit, de fapt, Olga Barcari și Bordea: El s-a speriat

Olga Barcari, concurentă la Asia Express, a decis să spună tot adevărul despre relația pe care a avut-o cu comediantul Cătălin Bordea. Hairstylista a explicat de ce s-au despărțit, cum a fost ultima lor întâlnire și ce fel de legătură mai există astăzi între ei. „S-a speriat”, a spus ea.

Deși acum se bucură de vizibilitate datorită participării în show-ul de la Antena 1, Olga Barcari a intrat în atenția publicului în momentul în care a fost surprinsă alături de Bordea, imediat după divorțul acestuia. Fosta soție a comediantului îl înșelase cu artistul Spike, iar noua relație a lui Bordea a atras rapid interesul tabloidelor.

Însă expunerea mediatică intensă a avut un efect negativ. Potrivit Olgăi, tocmai presiunea venită din partea presei a dus la despărțirea celor doi. Olga a explicat că, la un moment dat, Bordea a bănuit că ea ar fi oferit informații presei, ceea ce a creat tensiune între ei.

Bruneta a încercat să demonstreze contrariul, prezentând chiar o conversație între PR-ul ei și redacție, însă neîncrederea și presiunea mediatică au fost decisive.

„M-au afectat articolele apărute, pentru că am tot văzut fete care s-au promovat peste noapte. Nu am vrut să se creadă asta despre mine. Eu oricum aveam să apar, cu sau fără Cătălin. Da, de asta s-a rupt relația! Din cauza articolelor, ne-am despărțit. S-a speriat și el, probabil. Era de curând divorțat. Nu a știut cum să gestioneze”, a mărturisit ea.

Chiar dacă povestea lor de dragoste s-a încheiat, relația dintre Olga și Bordea nu s-a răcit complet. Cei doi au rămas în termeni buni, iar concurenta de la Asia Express a spus că între ei există o legătură specială, greu de descris.

„Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi, dar între noi e o iubire prietenească. Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe”, a spus Olga.

Ea a adăugat că întâlnirile lor sunt mereu plăcute și naturale, bazate pe respect și pe o prietenie sinceră. „Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi”, a completat aceasta.

Deși publicul îl percepe pe Cătălin Bordea ca pe un om mereu vesel și glumeț, Olga a spus că în spatele scenei, comediantul are o personalitate mai complexă și un caracter puternic.

„Are un caracter frumos, dar și puternic. Cu Cătălin nu îți permiți să zici sau să faci prea multe. E genul de bărbat care te lasă să faci ce vrei ca să vadă el ce faci. Doar pare că nu observă, dar te taxează după”, a explicat ea pentru Cancan.

Potrivit Olgăi, Bordea este un bărbat cu principii solide și o fire mai severă decât lasă să se vadă la televizor. „E mai puternic decât arată pe scenă. În spatele cortinei este mai dur puțin”, a adăugat concurenta de la Asia Express.