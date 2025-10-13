Monden

De ce s-au despărțit, de fapt, Olga Barcari și Bordea: El s-a speriat

Comentează știrea
De ce s-au despărțit, de fapt, Olga Barcari și Bordea: El s-a speriatOlga Barcari și Cătălin Bordea. Sursa foto Instagram
Din cuprinsul articolului

Olga Barcari, concurentă la Asia Express, a decis să spună tot adevărul despre relația pe care a avut-o cu comediantul Cătălin Bordea. Hairstylista a explicat de ce s-au despărțit, cum a fost ultima lor întâlnire și ce fel de legătură mai există astăzi între ei. „S-a speriat”, a spus ea.

De ce s-au despărțit Olga Barcari și Bordea

Deși acum se bucură de vizibilitate datorită participării în show-ul de la Antena 1, Olga Barcari a intrat în atenția publicului în momentul în care a fost surprinsă alături de Bordea, imediat după divorțul acestuia. Fosta soție a comediantului îl înșelase cu artistul Spike, iar noua relație a lui Bordea a atras rapid interesul tabloidelor.

Cătălin Bordea, Livia și Spike

Spike, Cătălin Bordea, Livia. Sursa foto: Instagram

Însă expunerea mediatică intensă a avut un efect negativ. Potrivit Olgăi, tocmai presiunea venită din partea presei a dus la despărțirea celor doi. Olga a explicat că, la un moment dat, Bordea a bănuit că ea ar fi oferit informații presei, ceea ce a creat tensiune între ei.

Bruneta a încercat să demonstreze contrariul, prezentând chiar o conversație între PR-ul ei și redacție, însă neîncrederea și presiunea mediatică au fost decisive.

Se face iarăși foarte frig în România. Temperaturile scad cu 10 grade față de weekend
Se face iarăși foarte frig în România. Temperaturile scad cu 10 grade față de weekend
Primii moldoveni au trecut frontiera conform noului sistem de control al Uniunii Europene
Primii moldoveni au trecut frontiera conform noului sistem de control al Uniunii Europene

„M-au afectat articolele apărute, pentru că am tot văzut fete care s-au promovat peste noapte. Nu am vrut să se creadă asta despre mine. Eu oricum aveam să apar, cu sau fără Cătălin. Da, de asta s-a rupt relația! Din cauza articolelor, ne-am despărțit. S-a speriat și el, probabil. Era de curând divorțat. Nu a știut cum să gestioneze”, a mărturisit ea.

„Între noi e o iubire prietenească”

Chiar dacă povestea lor de dragoste s-a încheiat, relația dintre Olga și Bordea nu s-a răcit complet. Cei doi au rămas în termeni buni, iar concurenta de la Asia Express a spus că între ei există o legătură specială, greu de descris.

„Cătălin e un prieten bun, s-a uitat la Asia Express. Nu vorbim în fiecare zi, dar între noi e o iubire prietenească. Ne-am văzut și zilele trecute, la o zi de naștere, ne-am luat în brațe”, a spus Olga.

Ea a adăugat că întâlnirile lor sunt mereu plăcute și naturale, bazate pe respect și pe o prietenie sinceră. „Când ne vedem, râdem, glumim, povestim. Este ceva straniu și plăcut între noi”, a completat aceasta.

Cum este Bordea în viața de zi cu zi

Deși publicul îl percepe pe Cătălin Bordea ca pe un om mereu vesel și glumeț, Olga a spus că în spatele scenei, comediantul are o personalitate mai complexă și un caracter puternic.

„Are un caracter frumos, dar și puternic. Cu Cătălin nu îți permiți să zici sau să faci prea multe. E genul de bărbat care te lasă să faci ce vrei ca să vadă el ce faci. Doar pare că nu observă, dar te taxează după”, a explicat ea pentru Cancan.

Potrivit Olgăi, Bordea este un bărbat cu principii solide și o fire mai severă decât lasă să se vadă la televizor. „E mai puternic decât arată pe scenă. În spatele cortinei este mai dur puțin”, a adăugat concurenta de la Asia Express.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:21 - Netflix confirmă sezonul 3 din „The Night Agent”
13:13 - Medicii nu sunt răspunzători de eventualele efecte adverse provocate de vaccinul contra COVID-19
13:01 - Se face iarăși foarte frig în România. Temperaturile scad cu 10 grade față de weekend
12:54 - Taiwan, neafectat de restricțiile impuse de R.P. Chineză
12:44 - Primii moldoveni au trecut frontiera conform noului sistem de control al Uniunii Europene
12:32 - Cenușăreasa modernă: Cum a ajuns Georgina Rodriguez la Ronaldo

HAI România!

Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu

Proiecte speciale