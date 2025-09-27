Bordea, un nou mesaj pentru Livia. Ce i-a transmis soției infidele

Cătălin Bordea i-a fostei sale soții, Livia Eftimie, un nou mesaj. Deși divorțul lor a lăsat urme în viața ambilor, comediantul a ales să marcheze ziua de naștere a brunetei printr-un gest scurt, dar semnificativ, transmițându-i un elegant „La mulți ani” în direct, în timpul unei emisiuni televizate.

Relația dintre Bordea și Livia Eftimie a fost intens urmărită de fani, iar despărțirea lor a atras numeroase comentarii. După divorț, Livia a fost fotografiată alături de Spike, dar și această relație s-a încheiat rapid. În ciuda tensiunilor și a trecutului tumultuos, comediantul a ales să transmită un mesaj public care a surprins telespectatorii.

Momentul a avut loc în cadrul unei discuții relaxate cu colegii săi de emisiune, când prezentatorul a adus în discuție ziua specială a Liviei.

Recent, comediantul a povestit despre efectele divorțului asupra planurilor sale personale. El a spus că ruptura l-a făcut să renunțe la una dintre dorințele sale mari, achiziția casei visurilor din zona Tunari.

„Nu am mai luat casa. Sunt prea singur ca să merite și să am nevoie de atâta spațiu”, a declarat Bordea, explicând că schimbările din viața lui după divorț l-au determinat să prioritizeze alte aspecte importante.

În locul acestei achiziții, comediantul a investit timp și energie în renovarea casei bunicii sale de la Botoșani, proiect care l-a adus mai aproape de familie și i-a oferit satisfacție personală.

„Am inaugurat o cârciumă în sat și am petrecut cu vecinele bunicii mele. Mi-a zis sora bunicii mele că muncesc atât de mult încât nu am timp să îmi dau seama că sunt bogat. Renovarea casei bunicii a durat cam un an. I-am făcut toată casa, plus încă niște camere în plus. Era vremea pentru o schimbare acolo și știam cât de tare se bucură când are și ea totul frumos”, a povestit Bordea.

Amintim că Livia l-a înșelat pe comediant cu Spike, unul dintre cei mai buni prieteni ai săi. Relația cu Spike părea stabilă, dar recent s-a aflat că s-au despărțit.