Cum a schimbat Teo Trandafir cariera lui Bursucu: Mărturii din culise

Ani la rând, Teo Trandafir și Bursucu au format unul dintre cele mai îndrăgite duo-uri de pe micile ecrane. Emisiunea Teo Show a fost locul unde cei doi au construit o chimie rar întâlnită în televiziune. După o lungă colaborare, drumurile lor s-au separat și mulți telespectatori s-au întrebat dacă mai țin legătura.

Recent, Bursucu a povestit despre legătura sa cu Teo Trandafir și despre rolul esențial pe care aceasta l-a avut în cariera lui. El a spus că nimic din ce este astăzi nu ar fi fost posibil fără încrederea și sfaturile lui Teo Trandafir, cea care i-a oferit prima șansă importantă pe micul ecran.

„Teo m-a făcut prezentator de televiziune, practic. (…) Ea mi-a spus doar atât, că în meseria asta trebuie să fii extrem de serios. Meseria asta se fură”, a mărturisit Bursucu.

Fostul ei coleg de platou a explicat faptul că Teo nu este doar o prezentatoare cu experiență, ci și un adevărat mentor. Ea i-a arătat cum să se comporte în fața camerei, cum să mențină contactul vizual, cum să gestioneze lumina și cum să conducă un interviu de la început până la final.

„Teo este un foarte bun profesor de televiziune. Ai multe lucruri de învățat de la ea, dacă ai răbdare”, a adăugat acesta.

După ce emisiunea s-a încheiat, mulți au presupus că între cei doi ar exista neînțelegeri. Totuși, realitatea este complet opusă. Bursucu a dezvăluit că între el și Teo există o relație de respect și afecțiune, construită în ani de muncă împreună.

„Cum ar fi vreodată să mă cert eu cu Teo? Doamne, dar nici n-aș îndrăzni”, a spus el râzând.

Prezentatorul a mai spus că legătura lor este una de familie, bazată pe loialitate și înțelegere. Nu s-au certat niciodată, iar dacă Teo l-ar suna oricând pentru ajutor, ar fi acolo „fără să stea pe gânduri”.

„Dacă Teo acum mă sună și îmi spune ‘am nevoie’ sau ‘trebuie să ne vedem acum’, îți mulțumesc din inimă și îți spun că vom continua peste trei ore sau mâine acest interviu. Doamne ferește, nu există așa ceva între noi”, a declarat Bursucu în cadrul emisiunii Fresh by Unica.

El a mai spus că se cunosc atât de bine încât știu totul unul despre celălalt – de la obiceiuri și stări până la modul în care reacționează în situații-limită.