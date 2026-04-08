Gabi Tamaș, scandal în emisiunea Survivor. Fostul internațional ar fi agresat alți concurenți

Gabi Tamaș, fost internațional în vârstă de 42 de ani, este acuzat că a provocat un scandal în emisiunea Survivor, unde i-ar fi înjurat și agresat verbal și fizic pe ceilalți concurenți sau membri ai producției.

După participarea la show-ul Asia Express, fostul internațional a acceptat o nouă provocare și a intrat în competiția Survivor la începutul acestui an. Fostul fundaș se află de trei luni în jungla din Republica Dominicană și se numără printre concurenții cu rezultate bune.

Totuși, în această perioadă, comportamentul lui Tamaș s-ar fi schimbat. Recent, potrivit unor detalii din culisele emisiunii, fostul fundaș ar fi avut un comportament ostil față de ceilalți concurenți.

„Nu a fost doar un incident, ci un derapaj grav, întins pe ore întregi, în care violența a fost reală, victimele multiple și reacția oficială, inexistentă”, potrivit paginii de Instagram Viperele Vesele.

Potrivit sursei citate, mai mulți concurenți, printre care și Tamaș, au participat la un reward organizat într-un local din Punta Cana, unde fostul fundaș ar fi ajuns „într-o stare avansată de ebrietate” și ar fi refuzat să părăsească locația după încheierea unui show artistic.

Membrii echipei de producție ar fi încercat să îl convingă pe fostul fotbalist să meargă la autocar, însă acesta s-ar fi enervat, iar „timp de aproape două ore a fost o tensiune continuă: injurii, îmbrânceli și refuz constant de cooperare”.

Mai mult, Tamaș l-ar fi lovit cu pumnul pe directorul de imagine responsabil de acel reward, iar „cel puțin 7-8 membri ai echipei de producție au devenit victime directe ale comportamentului lui Tamaș; au fost loviți, îmbrânciți, înjurați și intimidați”.

Potrivit sursei menționate anterior, fostul director sportiv al Concordiei Chiajna ar fi lansat amenințări extrem de grave la adresa femeilor din staff prezente în acea seară, spunându-le: „Când vă prind în țară vă violez!”.

Locația din Punta Cana a fost părăsită la două ore după izbucnirea scandalului, însă Tamaș și-ar fi continuat „spectacolul” și în autocar, unde „a înjurat constant, fără discernământ, pe oricine se afla în autocar, mergând până la a aduce injurii și amenințări inclusiv la adresa familiilor acestora”.

Gabi Tamaș ar fi avut un comportament neadecvat și față de producătorii Vladimir Dembinski, de la Antena TV Group, și Deniz, de la Acun Medya. „Tamaș s-a îndreptat agresiv spre Deniz și a încercat să o lovească, moment în care Vladimir Dembinski a intervenit pentru a o proteja, iar situația a degenerat din nou într-un schimb de îmbrânceli între acesta și Tamaș”, a anunțat sursa citată.

Viperele Vesele au formulat acuzații la adresa producătorilor și susțin că fostul internațional „a avut și continuă să aibă acces la băutură, țigări și mâncare, la discreție”. „Atitudinea Antena TV Group, care în discurs condamnă violența, dar în fapt o tolerează și o acoperă, este nu doar ipocrită, ci profund periculoasă”, a transmis sursa citată.