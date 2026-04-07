Marcel Răducanu, internat în Germania din cauza unei bacterii. Mesajul transmis lui Mircea Lucescu

Marcel Răducanu, fost internațional român și multiplu campion cu Steaua, a ajuns recent în spital, în Germania, după ce s-a confruntat cu probleme medicale cauzate de o bacterie. În același timp, acesta a transmis un mesaj pentru Mircea Lucescu, care se află în continuare în stare gravă, internat la terapie intensivă în București.

Fostul fotbalist, în vârstă de 71 de ani, se confruntă de mai mult timp cu dificultăți medicale, iar în ultimele zile a fost internat într-o unitate medicală din Germania. Problemele au apărut în urma unei bacterii care i-a afectat nervul sciatic.

Starea lui Marcel Răducanu este însă stabilă și nu există, în acest moment, un pericol major. Medicii iau în calcul externarea sa în perioada următoare.

În paralel, Mircea Lucescu traversează un moment extrem de dificil. Fostul selecționer al României a suferit un infarct, iar starea sa s-a agravat ulterior, fiind transferat la secția de terapie intensivă a Spitalului Universitar din București.

Medicii analizează împreună cu familia variantele de tratament, inclusiv posibilitatea unei intervenții chirurgicale, în încercarea de a stabiliza situația.

Din salonul de spital, Marcel Răducanu a vorbit despre situația lui Mircea Lucescu și a transmis un mesaj emoționant:

„Mă rog de câteva zile la bunul Dumnezeu, de când am aflat că este în comă, să-i dea zile. Că viața dânsului e în mâinile Lui. Și să lupte cum a făcut-o tot timpul! Să-i dea putere și energie să treacă peste încercarea aceasta. Doamne ajută-l pe acest om mare, care a făcut așa de mult pentru fotbal!”, a declarat acesta pentru gsp.ro

Marcel Răducanu a rememorat și întâlnirile avute de-a lungul timpului cu Mircea Lucescu, pe vremea în care ambii activau în fotbalul românesc.

„Nu ne-am cunoscut foarte bine, fiindcă era și diferența de vârstă. Cred că am jucat de vreo două ori unul împotriva celuilalt, când dânsul era la Dinamo iar eu abia venisem la Steaua, aveam vreo 19 ani. După aceea a plecat la Corvinul și de atunci nu ne-am mai văzut ani mulți. Cu «Procurorul» Cornel Dinu, care are și el probleme de sănătate, mă vedeam mai des, când ne întâlneam cu toții pe la Baia Centrală sau pe la restaurante, la Lido și Berlin, când mai beam o bere.

Pe nea Mircea l-am întâlnit ultima data la Koln, la tribuna VIP, când a jucat România cu Belgia, la Euro 2024. S-a bucurat când m-a văzut, m-a îmbrățișat. Cred că îi plăcea de mine, chiar dacă am fost doar adversari. Și eu țin mult la dânsul, normal. Mi-a spus atunci să am grijă de mine, că știa că fusesem operat pe cord deschis și la spate”

Marcel Răducanu a evoluat pentru Steaua până în 1981, moment în care a plecat în Germania, unde a avut prima experiență la Hannover. Ulterior, a ajuns la Borussia Dortmund, unde a jucat timp de șapte sezoane.

Cariera sa a continuat în Elveția, la FC Zurich, iar finalul și l-a petrecut în Germania, la Lundenscheid. Pentru echipa națională a României, a adunat 18 selecții și a marcat trei goluri.