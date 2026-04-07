Ce este ECMO, procedura invazivă pentru situații extreme, care i-ar putea salva viața lui Mircea Lucescu

Fostul selecționer Mircea Lucescu, în vârstă de 80 de ani, este internat în stare gravă la Spitalul Universitar din București, după un infarct. Medicii iau în calcul procedura ECMO.

Mircea Lucescu se află internat la Spitalul Universitar de Urgență București, după ce a suferit un infarct miocardic acut vineri. Evoluția stării sale a fost nefavorabilă, iar duminică a fost transferat la secția de terapie intensivă.

Potrivit informațiilor oficiale, pacientul este în comă și este menținut în viață cu ajutorul aparatelor. Medicii au transmis că, în acest moment, schema de tratament inițiată este menținută.

În același comunicat, reprezentanții spitalului au precizat că situația va fi reevaluată în cursul zilei următoare. În funcție de evoluție, se va decide dacă este necesară o intervenție chirurgicală și montarea unui sistem de asistare mecanică.

Printre opțiunile analizate se află ECMO, abreviere de la „Extracorporeal Membrane Oxygenation”, tradusă ca „Oxigenare prin membrană extracorporală”.

Această procedură este utilizată în cazuri extrem de grave, atunci când inima sau plămânii nu mai pot funcționa corespunzător. Sistemul presupune extragerea sângelui din organism prin tuburi speciale, trecerea acestuia printr-un dispozitiv care îl oxigenează și elimină dioxidul de carbon, după care este reintrodus în circulație.

Prin acest mecanism, ECMO preia temporar rolul plămânilor și, în anumite situații, și al inimii.

Specialiștii susțin că ECMO nu vindecă afecțiunea de bază, ci are rolul de a susține funcțiile vitale până când organismul își poate reveni sau până când sunt aplicate alte tratamente.

Metoda este utilizată exclusiv în secțiile de terapie intensivă și este rezervată cazurilor critice, cum sunt insuficiența cardiacă severă sau insuficiența respiratorie.

Deși poate fi salvatoare, procedura implică riscuri semnificative și este aplicată doar atunci când beneficiile potențiale depășesc aceste riscuri.

În paralel, familia a apelat la un specialist român care activează în Franța. Este vorba despre Marius Andronache, medic primar cardiolog, specializat în aritmologie și electrofiziologie.

Acesta are o experiență extinsă în domeniu, acumulată în Franța, unde a efectuat mii de proceduri cardiace complexe, inclusiv ablații și implanturi. De asemenea, este membru al mai multor societăți medicale și autor de lucrări științifice.