Moartea Lyhannei, o fetiță de 11 ani răpită și ucisă în Franța, a declanșat un val de reacții politice și instituționale. Ministrul Justiției, Gérald Darmanin, a anunțat luni reverificarea a 70.000 de plângeri privind acte de violență împotriva minorilor, în timp ce opoziția îi cere demisia. Marți, ministrul Justiției și ministrul de Interne vor fi audiați în Senatul francez cu privire la modul în care autoritățile au gestionat cazul.

Ministrul francez al Justiției, Gérald Darmanin, a anunțat că procurorii din întreaga țară vor reexamina aproximativ 70.000 de acuzații de violență împotriva minorilor aflate în curs de investigare.

Decizia vine după reacțiile generate de cazul Lyhannei, o fetiță de 11 ani care a fost răpită și ucisă. Autoritățile au recunoscut ulterior că nu au intervenit în urma unor acuzații anterioare de viol asupra unor minori formulate împotriva principalului suspect.

Mai mulți parlamentari francezi au afirmat că acest caz evidențiază probleme grave în capacitatea sistemului judiciar de a proteja femeile și copiii de violența sexuală.

Gérald Darmanin a calificat cazul drept un eșec major al statului și al sistemului judiciar.

„Cazul a marcat un „eşec teribil al statului şi al sistemului de justiţie”, a recunoscut ministrul justiţiei, Gerald Darmanin

Acesta a anunțat că toate plângerile oficiale depuse în astfel de cazuri trebuie revizuite până la 14 iulie și a descris această operațiune drept o prioritate absolută. Întrebat dacă ia în calcul demisia, ministrul a afirmat:

„Dacă se identifică vreo neregulă, îmi voi asuma responsabilitatea şi voi propune măsuri disciplinare, de la mustrare până la demitere”.

Potrivit informațiilor publicate de presa franceză, Gérald Darmanin și ministrul de Interne, Laurent Nuñez, vor fi audiați marți de Comisia legislativă a Senatului.

Audierea are loc în contextul presiunilor crescânde asupra Guvernului după apariția informațiilor privind plângerile de viol formulate împotriva principalului suspect și modul în care acestea au fost gestionate de autorități.

Cei doi miniștri vor răspunde întrebărilor senatorilor privind eventualele deficiențe din cadrul instituțiilor statului și măsurile care urmează să fie luate.

În ultimele zile, cazul a generat apeluri la manifestații în fața tribunalelor din Franța și solicitări de demisie adresate ministrului Justiției, în special din partea formațiunii La France Insoumise.

Gérald Darmanin a anunțat luni o "mobilizare generală" pentru a "afla adevărul" în privința responsabilităților instituțiilor statului. În paralel, o inspecție comună realizată de Ministerul Justiției, Jandarmerie și Educația Națională trebuie să prezinte concluziile în termen de 15 zile.

Vineri, Conferinţa Naţională a Procurorilor Generali şi Conferinţa procurorilor republicani au reacționat printr-un comunicat comun, în care au transmis că nu poate fi stabilită nicio responsabilitate și nu pot fi aplicate sancțiuni înainte de finalizarea verificărilor.

Ancheta a înregistrat între timp o nouă evoluție. Fratele principalului suspect a fost plasat în custodia poliției în orașul Auch, din departamentul Gers.

Potrivit parchetului, acesta este audiat într-un dosar care vizează acuzații de viol asupra unei minore, viol asupra soției, sechestrare și amenințări, fapte care ar fi fost comise între 2007 și 2017.

Conform BFMTV, Jérôme B., principalul suspect în cazul Lyhanna, și fratele său nu mai păstrau legătura de mai mult timp.