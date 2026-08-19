Greșelile pe care le fac părinții când cumpără rechizite

Începutul anului școlar aduce, pentru mulți părinți, o listă lungă de rechizite și tentația de a cumpăra tot ce pare necesar. De multe ori, însă, alegerile grăbite sau făcute „după ochi” duc la cheltuieli inutile și la produse care nu rezistă. Iată cele mai frecvente greșeli și cum pot fi evitate.

Una dintre cele mai întâlnite este cumpărarea în exces. Mulți părinți iau caiete, stilouri sau creioane „pentru orice eventualitate”, fără să verifice ce a rămas de anul trecut. Rezultatul: dulapuri pline cu rechizite nefolosite. Soluția este simplă – faceți mai întâi inventarul și cumpărați doar ce lipsește.

A doua greșeală ține de calitatea slabă. Caietele cu hârtie subțire, prin care trece cerneala, creioanele care se rup ușor sau stilourile care curg frustră copilul și obligă la noi cheltuieli. Mai bine investiți în produse de calitate medie-superioară, care rezistă tot semestrul.

Mulți părinți aleg rechizitele doar după aspect. Penarul cu personajul preferat sau caietul cu o copertă frumoasă pot fi atrăgătoare, dar dacă nu sunt practice, își pierd rapid utilitatea. Funcționalitatea trebuie să primeze: hârtie bună, fermoare rezistente, ghiozdan ergonomic.

O altă greșeală frecventă este ignorarea listei oficiale de la școală. Dacă învățătoarea cere stilou cu cerneală albastră sau un anumit tip de caiet, nu are rost să cumpărați altceva „ca să fie mai vesel”. Respectarea listei evită achizițiile inutile.

Nu în ultimul rând, mulți lasă cumpărăturile pe ultima sută de metri. În ultimele zile de vacanță, magazinele sunt aglomerate, stocurile bune dispar, iar prețurile pot crește. Ideal este să cumpărați treptat, din a doua jumătate a lunii august.

Un ghiozdan neergonomic, prea greu sau fără suport lombar, este o greșeală costisitoare pe termen lung, pentru că afectează spatele copilului.

Cu un pic de organizare – inventar, listă oficială, calitate și cumpărături din timp – părinții pot economisi bani și nervi, iar copilul începe școala cu rechizite potrivite și rezistente.