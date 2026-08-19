Economie

Consiliul Concurenței investighează piața echipamentelor medicale. Philips România și zece distribuitori, vizați de anchetă

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Consiliul Concurenței investighează piața echipamentelor medicale. Philips România și zece distribuitori, vizați de anchetăSursă foto: Captură video Youtube
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Din cuprinsul articolului

Consiliul Concurenței a deschis o investigație privind modul în care sunt comercializate și achiziționate anumite echipamente medicale utilizate în spitale și clinici. Ancheta vizează piața echipamentelor de ultrasonografie și pe cea a dispozitivelor pentru monitorizarea pacienților, iar printre companiile investigate se află Philips România SRL, Philips Medical Systems Nederland BV și zece distribuitori sau revânzători ai produselor Philips.

Consiliul Concurenței suspectează existența unei posibile înțelegeri anticoncurențiale

Autoritatea suspectează existența unei posibile înțelegeri anticoncurențiale sau a unei practici concertate prin care companiile ar fi putut să își coordoneze comportamentul comercial și să își împartă piața în cadrul procedurilor de achiziție organizate de unitățile medicale.

Pentru strângerea probelor, inspectorii Consiliului Concurenței au efectuat inspecții inopinate la sediul Philips România, precum și la sediile celor zece distribuitori și revânzători vizați. Acțiunile au fost autorizate de Curtea de Apel București.

Potrivit autorității, investigația urmărește comportamentul companiilor de echipamente medicale cel puțin începând din anul 2020. Ancheta trebuie să stabilească dacă firmele și-ar fi coordonat ofertele sau politicile comerciale în cadrul licitațiilor și altor proceduri prin care spitalele și clinicile cumpără echipamente medicale.

În cazul în care suspiciunile se confirmă, o astfel de practică ar putea reduce competiția dintre furnizori și ar putea limita presiunea exercitată asupra prețurilor. Autoritatea verifică inclusiv dacă ar fi existat o coordonare între distribuitorii produselor Philips și compania Philips România, astfel încât participanții să nu se concureze efectiv pentru obținerea contractelor.

Zece distribuitori, incluși în investigație

Pe lista societăților la care au avut loc inspecții se află Medical Device Store SRL, Papapostolou SRL, Dacorum Grup SRL, ABB Medtec SRL, ABB Neopuls SRL, Med Tehnica SRL, Minimed Solutions SRL, Esmed Group SRL, Pharmics SRL și Almed Investments SRL.

Ancheta îl vizează și pe producătorul Philips Medical Systems Nederland BV, companie cu sediul în Olanda.

Consiliul Concurenței

Consiliul Concurenței / sursa foto: Facebook

Consiliul Concurenței precizează că efectuarea inspecțiilor nu înseamnă că firmele investigate au fost declarate vinovate. Aceste acțiuni reprezintă instrumente de strângere a informațiilor și documentelor necesare pentru stabilirea situației de fapt.

Autoritatea urmează să analizeze probele obținute și să stabilească dacă există suficiente elemente care să confirme încălcarea legislației în domeniul concurenței.

Ce sancțiuni poate da Consiliul Concurenței

În cazul în care investigația va demonstra existența unor practici anticoncurențiale, companiile implicate pot primi amenzi care pot ajunge până la 10% din cifra de afaceri.

Legislația prevede însă și posibilitatea aplicării programului de clemență. Companiile care cooperează cu autoritatea și furnizează informații relevante despre eventualele înțelegeri anticoncurențiale pot beneficia, în anumite condiții, de imunitate la amendă sau de reduceri importante ale sancțiunii.

Investigația se află în desfășurare, iar Consiliul Concurenței nu a stabilit, în această etapă, existența unei încălcări a regulilor de concurență.

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