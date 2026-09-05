Social

Câți bani trebuie să scoată părinții din buzunar în prima zi de școală. Un buchet de flori impresionant ajunge la câteva sute de lei

Comentează știrea
Câți bani trebuie să scoată părinții din buzunar în prima zi de școală. Un buchet de flori impresionant ajunge la câteva sute de leiEleva. Sursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Începutul anului școlar înseamnă, pentru multe familii, o serie de cheltuieli care se adună rapid. De la rechizite și ghiozdan până la haine, încălțăminte, echipament sportiv și buchetul de flori pentru învățătoare sau dirigintă, lista de cumpărături poate fi consistentă. Pentru un copil care are nevoie de majoritatea lucrurilor de la zero, părinții pot ajunge să aloce un buget de peste 1.000 de lei, iar dacă sunt alese produse mai scumpe, suma poate trece de 1.500 de lei. Părinții mai au puțin timp la dispoziție pentru ultimele pregătiri. Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, deschiderea anului școlar are loc pe 7 septembrie.

Rechizitele, primele cheltuieli de pe listă

Caietele, stilourile, pixurile, creioanele, radierele, ascuțitorile, riglele, cariocile și creioanele colorate formează baza listei de cumpărături.

În funcție de cantitate și de brand, pentru rechizitele de bază se poate ajunge la aproximativ 100-250 de lei. Pentru clasele primare, lista poate fi mai lungă și poate include acuarele, pensule, blocuri de desen, plastilină, lipici, foarfecă sau alte materiale. Dacă sunt cumpărate toate produsele solicitate de școală, costul rechizitelor poate urca spre 250-350 de lei.

ghiozdane

Ghiozdane. Sursa foto: EVZ

Ghiozdanul poate costa până la câteva sute de lei

Un ghiozdan simplu poate fi cumpărat cu aproximativ 80-150 de lei, în timp ce modelele mai rezistente, ergonomice sau de la branduri cunoscute pot ajunge la 200-400 de lei.

La această sumă se poate adăuga penarul, care poate costa între 20 și 100 de lei, în funcție de model și de accesoriile incluse.

Astfel, pentru ghiozdan și penar, părinții pot aloca între 100 și 500 de lei.

Hainele și încălțămintea mai adaugă câteva sute de lei

Copilul are nevoie, de multe ori, de haine pentru școală, dar și de încălțăminte nouă. Un set format din pantaloni sau fustă, bluză, tricou și hanorac poate costa aproximativ 150-400 de lei. Pentru o pereche de încălțăminte de zi cu zi, părinții pot plăti între 100 și 300 de lei, iar o pereche de încălțăminte sport poate costa alte 100-300 de lei.

La începutul anului școlar poate fi necesar și un echipament pentru orele de educație fizică. Un trening poate costa între 100 și 250 de lei, în timp ce tricoul și pantalonii sport pot adăuga încă 50-150 de lei.

O pereche de încălțăminte sport poate duce costul total al echipamentului la aproximativ 250-500 de lei, dacă toate produsele sunt cumpărate simultan.

Cât costă buchetul de flori

Prețurile diferă în funcție de oraș, sezon, numărul de flori și dimensiunea buchetului. În marile orașe din România, buchetele disponibile online se încadrează, în general, între 100 și 400 de lei.

Cele mai multe variante potrivite pentru prima zi de școală costă aproximativ 150-300 de lei. Buchetele mai simple pot fi găsite de la 100-150 de lei, în timp ce aranjamentele mai bogate sau cele realizate din flori mai scumpe pot ajunge la 350-400 de lei.

Stiri calde

15:44 - Planșeul Unirii. Ultimele restricții de circulație, ridicate înainte de începerea școlii. Lucrările au ajuns la 70%

15:30 - De ce se pune ziar în pantofi peste noapte. Trucul vechi care încă poate fi util

15:21 - Presupusă evaziune fiscală la compania unui cunoscut om de afaceri. Nu este la prima abatere

15:11 - olițistul din Sectorul 1 care a aruncat marfa unei femei, pedepsit. Agenții vor purta body-cam

15:02 - Un nou val de căldură lovește Europa. Temperaturile depășesc 45 de grade

14:54 - Incendiu puternic de vegetație la ieșirea din Brăila. Trafic oprit pe DN 22B din cauza fumului

HAI România!

NATO, la un pas de război cu sine însăși

NATO, la un pas de război cu sine însăși

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

De ce au durat ani de zile pregătirile pentru autostrăzi și ce se întâmplă cu PNRR și proiectele critice

Stadiul real al infrastructurii rutiere din România după expirarea termenului PNRR. Ce se deschide în 2026 și de ce sunt necesare alocări din bugetul de stat

Stadiul real al infrastructurii rutiere din România după expirarea termenului PNRR. Ce se deschide în 2026 și de ce s...

Proiecte speciale