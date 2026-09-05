Începutul anului școlar înseamnă, pentru multe familii, o serie de cheltuieli care se adună rapid. De la rechizite și ghiozdan până la haine, încălțăminte, echipament sportiv și buchetul de flori pentru învățătoare sau dirigintă, lista de cumpărături poate fi consistentă. Pentru un copil care are nevoie de majoritatea lucrurilor de la zero, părinții pot ajunge să aloce un buget de peste 1.000 de lei, iar dacă sunt alese produse mai scumpe, suma poate trece de 1.500 de lei. Părinții mai au puțin timp la dispoziție pentru ultimele pregătiri. Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, deschiderea anului școlar are loc pe 7 septembrie.

Caietele, stilourile, pixurile, creioanele, radierele, ascuțitorile, riglele, cariocile și creioanele colorate formează baza listei de cumpărături.

În funcție de cantitate și de brand, pentru rechizitele de bază se poate ajunge la aproximativ 100-250 de lei. Pentru clasele primare, lista poate fi mai lungă și poate include acuarele, pensule, blocuri de desen, plastilină, lipici, foarfecă sau alte materiale. Dacă sunt cumpărate toate produsele solicitate de școală, costul rechizitelor poate urca spre 250-350 de lei.

Un ghiozdan simplu poate fi cumpărat cu aproximativ 80-150 de lei, în timp ce modelele mai rezistente, ergonomice sau de la branduri cunoscute pot ajunge la 200-400 de lei.

La această sumă se poate adăuga penarul, care poate costa între 20 și 100 de lei, în funcție de model și de accesoriile incluse.

Astfel, pentru ghiozdan și penar, părinții pot aloca între 100 și 500 de lei.

Copilul are nevoie, de multe ori, de haine pentru școală, dar și de încălțăminte nouă. Un set format din pantaloni sau fustă, bluză, tricou și hanorac poate costa aproximativ 150-400 de lei. Pentru o pereche de încălțăminte de zi cu zi, părinții pot plăti între 100 și 300 de lei, iar o pereche de încălțăminte sport poate costa alte 100-300 de lei.

La începutul anului școlar poate fi necesar și un echipament pentru orele de educație fizică. Un trening poate costa între 100 și 250 de lei, în timp ce tricoul și pantalonii sport pot adăuga încă 50-150 de lei.

O pereche de încălțăminte sport poate duce costul total al echipamentului la aproximativ 250-500 de lei, dacă toate produsele sunt cumpărate simultan.

Prețurile diferă în funcție de oraș, sezon, numărul de flori și dimensiunea buchetului. În marile orașe din România, buchetele disponibile online se încadrează, în general, între 100 și 400 de lei.

Cele mai multe variante potrivite pentru prima zi de școală costă aproximativ 150-300 de lei. Buchetele mai simple pot fi găsite de la 100-150 de lei, în timp ce aranjamentele mai bogate sau cele realizate din flori mai scumpe pot ajunge la 350-400 de lei.