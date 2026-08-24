Statul le oferă și în acest an școlar un sprijin financiar copiilor care provin din familii cu venituri reduse. Preșcolarii și elevii eligibili pot primi 500 de lei pentru cumpărarea rechizitelor și a materialelor necesare participării la cursuri. Ajutorul se acordă pe suport electronic, o singură dată pe an. Pentru anul școlar următor, autoritățile nu au anunțat până acum o dată exactă la care vor fi încărcate cardurile. Programul urmărește să sprijine familiile care întâmpină dificultăți financiare și să faciliteze accesul copiilor la materialele necesare pentru desfășurarea activității școlare, potrivit Ministerului Educației.

Schema națională este reglementată prin OUG nr. 83/2023 și se acordă în limita fondurilor disponibile, cu respectarea condițiilor stabilite prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

Sprijinul se adresează preșcolarilor și elevilor înscriși în învățământul de stat primar și gimnazial, dacă aceștia provin din familii aflate în situații de vulnerabilitate financiară.

Liceenii nu sunt incluși în această categorie de beneficiari. De asemenea, copiii înscriși în unități de învățământ particulare nu pot primi acest ajutor.

Cei 500 de lei sunt acordați într-o singură tranșă, o dată pe an, prin intermediul unui card electronic. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene coordonează implementarea schemei, iar distribuirea cardurilor revine inspectoratelor școlare și unităților de învățământ.

Una dintre principalele condiții pentru acordarea tichetelor sociale este ca elevul să fie înscris într-o unitate de învățământ de stat și să provină dintr-o familie al cărei venit mediu lunar pe membru, realizat în luna iulie 2026, nu depășește 50% din salariul minim brut pe țară.

Salariul minim brut indicat este de 4.325 de lei, ceea ce înseamnă un plafon de 2.162,50 de lei pe membru de familie, potrivit criteriului menționat pentru acordarea sprijinului.

Părintele sau tutorele legal trebuie să depună cererea la unitatea de învățământ unde este înscris copilul și să declare veniturile familiei.

Sprijinul financiar este destinat achiziționării rechizitelor și a materialelor necesare pentru participarea copiilor la activitățile școlare.

Prin acordarea celor 500 de lei, familiile eligibile pot acoperi o parte din cheltuielile necesare la începutul anului școlar, perioadă în care costurile pentru rechizite, articole de papetărie și alte materiale pot reprezenta o povară pentru gospodăriile cu venituri mici.