Școlarii, următoarele victime ale mașinii de tocat „Ilie Bolojan”

„Examen cu plic și pile. Cum pregătește Guvernul Bolojan uciderea meritocrației”. Este titlul unui editorial scris și publicat recent de Dan Andronic în Evenimentul Zilei. Când am dat cu ochii de el, m-am gândit că Dan o fi încurcat niște date și niște nume din texte diferite, deși nu este genul lui. Nimic mai greșit, titlul este un corect, perfect acoperit de realitate.

Am aflat din editorialul menționat un fapt stupefiant. Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat vinerea trecută, că a lansat în consultare publică proiectul Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a repartizării și a admiterii în învățământul liceal. Noua metodologie ar fi intrat în vigoare din anul școlar 2027-2028.

Una prin care guvernul Ilie Bolojan, ar tăia din nou de la săraci, pentru a-i pricopsi pe bogați. De această dată este vorba despre strivirea copiilor săraci, în folosul celor din familii bogate. Cum? Prin eliminarea tuturor regulilor care asigurau egalitatea de șanse a școlarilor aflați în concurență pentru ocuparea unui loc la un liceu bun. Camerele de supraveghere, corectarea încrucișată între județe și evaluarea digitalizată anonimizată dau o șansă reală copilului isteț de la țară să intre la un colegiu bun.

Potrivit proiectului pus în discuție, examenele s-ar susține în săli fără camere video, iar elevii ar fi supravegheați doar de profesorii din liceul respectiv. Da, chiar cu aceia care i-au preparat în particular pe unii. Și ca să fie clar, - Țineți-vă bine! - numele elevului-candidat nu ar mai fi ascuns sub colțul lipit și sigilat al lucrării, ci ar rămâne afișat la vedere.

Nota de la Evaluarea Națională, examen anonimizat și digitalizat, ar fi lăsată de o parte, atâta timp cât elevul a luat „sfântul” 5. În acest fel, liceele ar putea decide soarta viitorilor liceeni exclusiv pe baza notelor date de propriii profesori, la propriul examen, în propriile condiții netransparente.

Ce înseamnă asta în viața reală, se întreabă Dan Andronic. Înseamnă că eforturile unui elev excepțional, dar fără posibilități financiare, dintr-o comună oarecare, se vor lovi de un zid de netrecut. El va concura nu doar cu cunoștințele altor copii, ci cu rețeaua de influență a părinților acestora.

Cum va putea acel copil să ia o notă corectă la un colegiu de elită, când lucrarea lui, cu numele la vedere, va fi corectată de un profesor al cărui interes financiar, consolidat prin meditații sau social, celebre relații cu părinți, dictează să favorizeze un alt candidat?

De teama sau scandalului, unii, alții din bună-credință, o serie de parlamentari au depus inițiative de prorogare cu 2-4 ani a materializării acestui proiect de lege de-a dreptul bolnav. Spun apăsat asta, pentru că doar o minte grav bolnavă poate coace așa ceva. Nu le mai este milă nici de copii?

Nu, nu le mai este milă nici de copii! Același Minister al Educației și Cercetării, condus de același interimar Mihai Dimian, pregătește un alt par pe care să-l trântească în capul copiilor. Propune modificarea regulilor de acordare a burselor sociale în sensul în care, ajutorarea financiară a elevilor amărâți să fie suspendată pe timpul vacanțelor.

Recunosc, la aflarea unor asemenea vești îmi vine foarte greu să-mi controlez limbajul. După ce le-aș trece în revistă înaintașii, i-aș întreba pe premierul Bolojan și pe interimarul Dimian, dacă după mințile lor, un copil mănâncă în vacanțe și dacă ei își ridică salariile în perioada concediilor de odihnă. Dar parlamentarii, în vacanțele lor, care durează cam cât vacanțele copiilor?

În încheiere, să vedem ce crede un om care cunoaște mai bine decât oricine situația copiilor loviți de soartă. Îmi este prieten, îl cheamă Villi Oaie, activează inimos în Asociația Partida Romilor Pro-Europa, și s-a gândit să scrie o scrisoare deschisă parlamentarilor români, doar-doar i-o trezi și înmuia:

„Vă adresez acest protest public în numele unui principiu care nu ar trebui negociat într-un stat democratic: șansa unui copil la educație nu poate depinde de banii părinților săi. Orice măsură legislativă care, direct sau indirect, limitează accesul copiilor proveniți din familii sărace și vulnerabile la licee performante trebuie analizată cu maximă responsabilitate.

Nu putem combate abandonul școlar construind noi obstacole în fața celor care încearcă să rămână în școală.

Constituția României consacră egalitatea cetățenilor în fața legii, fără privilegii și fără discriminări, iar art. 32 garantează dreptul la învățătură și prevede expres sprijinirea prin burse sociale a copiilor și tinerilor proveniți din familii defavorizate.

De aceea vă solicit public să dispuneți, în limitele atribuțiilor constituționale și regulamentare ale celor două Camere, reanalizarea cu maximă atenție a oricărei prevederi care poate transforma situația materială a familiei într-un obstacol în calea accesului la educație.

E trist că în favoarea acestor nedreptăți s-au primit avize favorabile încă din 2023. Un copil sărac nu este mai puțin inteligent. Un copil rom nu este mai puțin îndreptățit să viseze.Iar un părinte care nu are bani nu trebuie condamnat să privească neputincios cum viitorul copilului său este decis de venitul familiei. Școala publică trebuie să ridice copiii din sărăcie, nu să le închidă ușile în față!

Vă solicit, așadar, să interveniți instituțional și să apărați un principiu elementar: în România, accesul la o educație bună trebuie să depindă de capacitatea și munca unui copil, nu de grosimea portofelului părinților săi.”