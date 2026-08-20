Mircea Miclea critică admiterea la liceu: O prostie potențială

Fostul ministru al Educației Mircea Miclea critică dur metodologia propusă pentru admiterea separată la liceu și susține că regulile stabilite de Ministerul Educației pot crea inegalități între elevi și vulnerabilități în fața fraudelor.

Profesorul consideră că ordinul ar trebui retras de urgență, iar ulterior legislația privind Evaluarea Națională și admiterea la liceu ar trebui regândită în ansamblu.

Declarațiile au fost făcute pentru Edupedu.ro după ce PNL, PSD și USR au depus în Parlament proiecte de lege prin care propun fie amânarea, fie eliminarea prevederilor referitoare la admiterea separată la liceu. Miclea atrage însă atenția că aceleași formațiuni politice au votat anterior legea care a introdus aceste prevederi.

În opinia fostului ministru, aplicarea actualelor prevederi ar transforma o problemă existentă în legislație într-una concretă, cu efecte asupra elevilor care urmează să intre în clasa a VIII-a.

„Domnul ministru a pierdut un bun prilej de a tăcea”, a declarat Mircea Miclea pentru Edupedu.ro, referindu-se la ordinul ministerial. Profesorul consideră că documentul nu face decât să „operaționalizeze o aberație care apare în legea educației”.

Miclea susține că prima măsură ar trebui să fie retragerea ordinului. În cazul în care Guvernul nu poate interveni printr-un act normativ, el propune ca Parlamentul să adopte o lege care să amâne aplicarea prevederilor respective.

„Non-acțiunea, în cazul acesta, e mai bună decât acțiunea”, a spus fostul ministru, invocând și un principiu atribuit lui Confucius: uneori, soluția unei probleme este să nu perpetuezi o greșeală.

Controversa a ajuns în Parlament după ce trei formațiuni politice au depus proiecte privind articolul referitor la admiterea separată la liceu.

PNL a propus prorogarea prevederii cu patru ani, în timp ce PSD a venit cu o propunere de amânare cu doi ani. USR a anunțat un proiect prin care prevederea ar fi abrogată.

Mircea Miclea consideră însă că situația ridică o problemă politică suplimentară: partidele care încearcă acum să modifice sau să elimine prevederea au susținut legea în momentul adoptării.

„E trist că exact aceiași politicieni care au votat această lege – și de la PSD, și de la PNL și de la USR – acum vin și spun că această lege este inadecvată”, a declarat profesorul.

El susține că există două explicații pentru această schimbare de poziție: fie parlamentarii nu au anticipat efectele prevederilor pe care le-au votat, fie reacția actuală urmărește câștigarea capitalului de imagine.

Mircea Miclea nu susține eliminarea evaluării de la finalul clasei a VIII-a. În schimb, propune schimbarea modului în care rezultatele acesteia sunt folosite.

Profesorul consideră că Evaluarea Națională ar trebui păstrată, însă rezultatul să fie exprimat printr-un punctaj de la 1 la 100, după modelul evaluărilor internaționale precum PISA.

În această variantă, examenul ar oferi o măsură a performanțelor elevilor la finalul gimnaziului, dar și date relevante despre performanța școlilor.

Rezultatul Evaluării Naționale ar putea fi folosit apoi la admiterea în liceu. Pentru unitățile de învățământ unde numărul candidaților nu depășește numărul de locuri disponibile, punctajul obținut la evaluare ar putea fi suficient pentru repartizare.

În cazul liceelor foarte căutate, unde există mai mulți candidați decât locuri, Miclea propune posibilitatea unui examen suplimentar de departajare.

În modelul propus de fostul ministru, examenul organizat de liceu nu ar trebui să aibă o pondere mai mare de o treime din punctajul final.

Restul de două treimi ar urma să provină din Evaluarea Națională.

Miclea consideră că examenul suplimentar ar trebui să respecte reguli stricte de transparență. Disciplinele și materia ar trebui anunțate cu cel puțin un an înainte, împreună cu bibliografia aferentă.

O altă condiție propusă este ca liceele să ofere gratuit, online, pregătire pentru examen, astfel încât accesul la informație să nu depindă de posibilitățile financiare ale familiei.

Potrivit profesorului, această măsură ar reduce diferențele dintre elevii care au acces la pregătire suplimentară și cei care nu își permit meditații.

Fostul ministru critică și prevederea potrivit căreia liceele ar putea organiza examen pentru o parte dintre locurile disponibile.

În opinia sa, un astfel de mecanism poate duce la situația în care, în aceeași clasă, unii elevi sunt admiși exclusiv pe baza Evaluării Naționale, iar alții pe baza Evaluării Naționale și a unui examen suplimentar.

Miclea consideră că diferențele pot fi și mai mari între elevii din mediul urban și cei din mediul rural, în condițiile în care accesul la profesori și la pregătire suplimentară este diferit.

Profesorul atrage atenția și asupra unei alte probleme: metodologia nu ar stabili suficient de clar, în opinia sa, ponderea pe care examenul suplimentar ar avea-o în rezultatul final.

Mircea Miclea susține că problema admiterii la liceu nu ar trebui tratată separat de restul Legii educației.

El a indicat inclusiv prevederile referitoare la inspectoratele școlare și la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), despre care consideră că ar trebui reconsiderate.

„Dacă Parlamentul ia în considerare refacerea Evaluării Naționale, trebuie să ia în considerare și alte aberații din lege”, a afirmat profesorul.

În viziunea sa, modificările punctuale riscă să ducă la o legislație lipsită de coerență, în care diferitele probleme sunt corectate succesiv, fără o reformă de ansamblu.

Profesorul a fost unul dintre autorii diagnozei care a stat la baza Legii educației nr. 1/2011, cunoscută drept Legea Miclea-Funeriu.

În acel moment, Miclea a susținut coborârea clasei a IX-a în ciclul gimnazial, astfel încât învățământul obligatoriu să cuprindă zece clase, inclusiv clasa pregătitoare.

Argumentul principal era reducerea abandonului școlar asociat trecerii de la gimnaziu la liceu. Potrivit explicațiilor sale, abandonul era favorizat de rezultatele la examene, de dificultățile financiare și de situațiile în care elevii trebuiau să continue școala într-o altă localitate.

Prevederea a fost însă eliminată în 2012, după care s-a revenit la sistemul bazat pe examenul de la finalul clasei a VIII-a.

Întrebat ce consideră că reprezintă controversa actuală, Mircea Miclea a indicat două posibile cauze: lipsa de analiză a consecințelor și existența unor interese care ar putea influența deciziile.

„Prostie. Faptul că oamenii care au scris aceste lucruri nu s-au gândit la consecințele a ceea ce ei au stabilit”, a spus profesorul.

A doua explicație invocată de acesta este una de natură morală. Miclea a afirmat că ar putea exista situații în care deciziile urmăresc satisfacerea unor grupuri de interese sau favorizează persoane care ar putea încerca să fraudeze examenele.

„În final, este simptomul unei societăți care e într-o degradare etică fără precedent”, a concluzionat fostul ministru.