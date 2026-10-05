Consilierul prezidenţial Eugen Tomac susţine că partidele parlamentare trebuie să ajungă rapid la un acord pentru formarea unui nou guvern şi avertizează că alegerile anticipate ar putea prelungi criza politică.

Declaraţiile au fost făcute duminică seară, înaintea unei noi runde de consultări convocate de preşedintele Nicuşor Dan pentru luni, 5 octombrie, la Palatul Cotroceni.

Tomac, care a fost prima persoană desemnată de Nicuşor Dan pentru funcţia de premier după declanşarea actualei crize guvernamentale, afirmă că prioritatea este configurarea unei majorităţi parlamentare capabile să susţină un nou Cabinet.

În opinia sa, niciun candidat nu dispune în acest moment de o majoritate clară, motiv pentru care consultările cu partidele sunt esenţiale.

Invitat la B1 TV, Eugen Tomac a declarat că liderii politici trebuie să depăşească poziţiile pe care le-au susţinut până acum şi să ajungă la o formulă de compromis.

„În clipa de faţă, cel mai important aspect este să se configureze o majoritate care să susţină un nou guvern”, a afirmat consilierul prezidenţial.

Tomac a susţinut că, în actuala configuraţie parlamentară, nu există un candidat care să poată veni în faţa preşedintelui cu o majoritate deja formată. El a apreciat însă că partidele trebuie să găsească o soluţie, întrucât prelungirea crizei complică situaţia politică şi instituţională.

Preşedintele Nicuşor Dan urmează să discute luni, la Cotroceni, cu reprezentanţii formaţiunilor parlamentare şi să desemneze un nou candidat pentru funcţia de prim-ministru. Este o nouă încercare de formare a Guvernului după respingerea în Parlament a cabinetului propus de Siegfried Mureşan.

Alegerile anticipate reprezintă una dintre variantele invocate în contextul blocajului politic, însă Eugen Tomac consideră că acestea nu ar rezolva problema imediată.

„Alegerile anticipate nu rezolvă criza politică, ci o adâncesc”, a declarat acesta, argumentând că România are nevoie de soluţii politice care să permită formarea rapidă a unui guvern.

Consilierul prezidenţial a mai spus că eventualele costuri ale prelungirii crizei sunt suportate, în cele din urmă, de cetăţeni. Preşedintele Nicuşor Dan a exprimat, la rândul său, opoziţie faţă de varianta anticipatelor şi a afirmat că declanşarea unui asemenea proces ar putea bloca activitatea politică pentru mai multe luni.

Un alt punct abordat de Eugen Tomac a fost participarea AUR la viitorul Executiv. Consilierul prezidenţial a afirmat că formaţiunea nu a demonstrat, în opinia sa, disponibilitatea necesară pentru o formulă de guvernare care să păstreze direcţia externă urmărită de preşedintele Nicuşor Dan.

Tomac a invocat în acest context obiective precum consolidarea relaţiei strategice cu Statele Unite şi menţinerea unei relaţii apropiate cu Uniunea Europeană.

„România are nevoie de soluţii democratice, transparente şi predictibile, nu de aventuri care ne pot izola pe plan extern”, a spus el, referindu-se la poziţiile AUR.

Declaraţia vine după ce Nicuşor Dan a anunţat că nu doreşte cooptarea AUR în viitorul Guvern. Preşedintele a explicat că participarea formaţiunii la Executiv ar putea afecta relaţiile României cu partenerii externi.

Criza guvernamentală durează de mai multe luni. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moţiune de cenzură la 5 mai, iar ulterior au existat mai multe încercări de desemnare a unui premier care să poată obţine sprijinul Parlamentului.

Nicușor Dan l-a desemnat iniţial pe Eugen Tomac pentru funcţia de premier, pe 4 iunie, însă acesta şi-a depus mandatul după ce a constatat că nu dispune de o majoritate parlamentară. Ulterior, Adrian Veştea a fost desemnat premier, însă Guvernul propus de acesta a fost respins de Parlament pe 22 iunie.

În septembrie, şeful statului l-a desemnat pe europarlamentarul Siegfried Mureşan, însă cabinetul propus de acesta a obţinut doar 182 de voturi şi nu a trecut de Parlament. În consecinţă, preşedintele a convocat o nouă rundă de consultări pentru 5 octombrie.

Consultările de luni reprezintă, astfel, o nouă etapă în încercarea de a identifica o majoritate parlamentară şi un candidat pentru funcţia de prim-ministru. Nicuşor Dan a anunţat că va face nominalizarea după încheierea discuţiilor cu partidele.

Potrivit lui Eugen Tomac, responsabilitatea principală revine formaţiunilor parlamentare, care trebuie să găsească o formulă politică suficient de largă pentru a susţine viitorul Executiv.

„Miza este România şi interesul cetăţenilor români”, a declarat consilierul prezidenţial, pledând pentru depăşirea blocajului dintre partide.

Constituţia prevede că preşedintele desemnează candidatul pentru funcţia de prim-ministru după consultarea partidului care deţine majoritatea absolută în Parlament sau, în lipsa unei asemenea majorităţi, a partidelor reprezentate în Parlament.