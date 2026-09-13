Eugen Tomac, consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, a participat la Mănăstirea Mălainița din Valea Timocului, Serbia, la proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Cu această ocazie, el a transmis mesajul șefului statului pentru comunitatea românească din regiune și a vorbit despre eforturile românilor de a-și păstra identitatea, credința și limba. Informațiile au fost publicate de Eugen Tomac pe Facebook.

Evenimentul religios de la Mănăstirea Mălainița a reunit ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și membri ai comunității românești din Valea Timocului. Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de ierarhi, în frunte cu Mitropolitul Ioan al Banatului, iar Tomosul sinodal a fost citit de Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix.

Eugen Tomac a transmis, în numele președintelui României, un mesaj despre importanța păstrării identității naționale, a limbii, a credinței și a tradițiilor românilor din afara granițelor țării.

„Astăzi, la Mănăstirea Mălainița din Valea Timocului, am participat la proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița — un moment istoric pentru românii ortodocși din Serbia.

Sfânta Liturghie a fost oficiată de un sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, în frunte cu Mitropolitul Ioan al Banatului, iar Tomosul sinodal a fost citit de Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix.

Am avut onoarea de a transmite, cu acest prilej, mesajul Președintelui României, domnul Nicușor Dan. Un mesaj care reafirmă un angajament simplu și ferm, păstrarea identității, a limbii, a credinței și a tradițiilor românilor din afara granițelor nu este un gest de curtoazie diplomatică, ci o responsabilitate a statului român”, a scris Eugen Tomac.

Consilierul onorific al președintelui a subliniat eforturile comunității românești din Valea Timocului de a-și păstra limba și credința, în ciuda lipsei unor instituții și mijloace de informare în limba română.

„Sărbătoarea de astăzi este însă, înainte de toate, a oamenilor acestor locuri. Românii din Valea Timocului nu și-au păstrat credința și limba pentru că le-a fost ușor.

Le-au păstrat deși le-a fost greu, fără școală în limba română, fără presă în limba lor, ani în șir, acolo unde credința se mărturisea în șoaptă, iar dragostea pentru limba vorbită se transmitea în casă. Astăzi, acea șoaptă s-a auzit în glasul unui sobor de ierarhi.

Felicitări părintelui vicar Boian Alexandrovici, cel care a ridicat la Mălainița prima biserică românească din Valea Timocului după două secole, și întregului Vicariat Ortodox Român al Timocului.

Sfânta Magdalena de la Mălainița să le fie ocrotitoare!”, a transmis Eugen Tomac.

Mesajul lui Nicușor Dan, prezentat la Mălainița, a evidențiat semnificația religioasă și culturală a canonizării Sfintei Magdalena pentru românii din Valea Timocului.

„Este o bucurie să vă transmit un mesaj cu prilejul unui moment de profundă însemnătate pentru comunitatea românească din Serbia și pentru întreaga Biserică Ortodoxă Română.

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Malainița este o sărbătoare a credinței, dar și a memoriei și a continuității unei comunități care, de-a lungul generațiilor, și-a păstrat cu demnitate identitatea, tradițiile și legătura cu valorile sale spirituale.

Prin viața sa pusă în slujba aproapelui, Sfânta Magdalena rămâne un simbol al devotamentului și al statorniciei, oferind numelui Malainița un loc aparte în conștiința românească.

Pentru românii din Valea Timocului, evenimentul de astăzi are o semnificație care depășește cadrul unei solemnități religioase. Ne vorbește elocvent despre coeziune, credință și solidaritate, despre legătura indisolubilă dintre generații și despre importanța valorilor care dau continuitate”, se arată în mesaj.

Președintele a insistat asupra responsabilității statului român de a sprijini comunitățile românești din afara țării și de a contribui la păstrarea valorilor culturale și spirituale ale acestora.

„Cu acest prilej de bucurie şi de comuniune, reiterez angajamentul meu și al Administrației Prezidențiale de a consolida legăturile cu românii din afara granițelor țării. Prezervarea și promovarea identității naționale, a limbii, a credinței, a culturii și tradițiilor românești constituie o responsabilitate fundamentală și o prioritate a statului, care are datoria de a fi alături de românii de pretutindeni, oriunde s-ar afla.

Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Malainița stă mărturie pentru vitalitatea valorilor care au rol profund catalizator în societatea noastră. Ele ne inspiră să cultivăm solidaritatea, speranța şi încrederea, reafirmând totodată punțile noastre istorice și culturale care continuă să ne definească.

Transmit calde felicitări tuturor celor care au făcut posibil acest moment istoric, dar și acelora care, prin efortul lor perseverent, contribuie la păstrarea vieții spirituale și culturale a comunităților românești din Serbia.

Fie ca amintirea Sfintei Magdalena de la Malainița să devină pentru toți cei care îi vor cinsti memoria un izvor de speranță, încredere și de forță spirituală.

Dumnezeu să binecuvânteze România, Serbia și pe toți cei care, prin credință, respect și bună înțelegere, clădesc un viitor al apropierii și al bunei vecinătăți”, a fost mesajul președintelui Nicușor Dan.