Președintele României, Nicușor Dan, a avut o întrevedere bilaterală cu cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, în cadrul evenimentelor diplomatice desfășurate în Finlanda. În cadrul discuțiilor, cei doi lideri au abordat teme prioritare privind securitatea regională, cu accent pe consolidarea Flancului Estic al NATO în fața provocărilor generate de Federația Rusă, dar și oportunitățile de colaborare în domeniul industriei de apărare.

Dialogul dintre șeful statului român și oficialul german a reconfirmat relațiile bilaterale strânse dintre cele două națiuni. Dimensiunea de securitate a reprezentat un punct central al întrevederii, în contextul tenisiunilor regionale din ce în ce mai accentuate și al incidentelor recente din spațiul aerian aliat.

„O întâlnire bună cu Cancelarul Federal al Germaniei, la Rovaniemi, în marja Summitului European pentru Arctica. Discuția noastră a reconfirmat parteneriatul solid dintre România și Germania. Pe partea de securitate, am subliniat necesitatea consolidării Flancului Estic al NATO în fața amenințărilor ruse, inclusiv a incursiunilor dronelor în spațiul aerian aliat, și am discutat despre potențialul cooperării româno-germane în industria de apărare”, a spus președintele.

Pe lângă temele legate de apărare și industrie militară, pe agenda convorbirilor s-au aflat și prioritățile economice ale Uniunii Europene, precum și extinderea blocului comunitar către est. Nicușor Dan a evidențiat importanța alocărilor financiare europene pentru agricultură și dezvoltare regională, reafirmând totodată susținerea fermă a Bucureștiului pentru parcursul european al Chișinăului.

„Am abordat viitorul Cadru Financiar Multianual al UE; România susține un buget ambițios, cu o politică de coeziune solidă și o finanțare adecvată pentru agricultură. Am subliniat că parcursul european al Republicii Moldova rămâne o prioritate pentru România, iar progresele sale merită o susținere fermă, inclusiv prin deschiderea în timp util a tuturor clusterelor de negociere”, a transmis Nicușor Dan, într-o postare pe platforma X.

Președintele României participă la Summitul European dedicat Regiunii Arctice, găzduit de Republica Finlanda la Rovaniemi. Evenimentul la înalt nivel reunește personalități marcante ale scenei politice europene și internaționale.

Reuniunea este organizată la inițiativa prim-ministrului Finlandei, Petteri Orpo, și reunește lideri ai statelor europene (cancelarul Republicii Federale Germane, Friedrich Merz, prim-ministrul Republicii Polone, Donald Tusk, prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen), alături de reprezentanți ai instituțiilor UE (președintele Consiliului European, António Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas).