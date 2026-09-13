Eșecul usturător înregistrat de Uniunea Creștin-Democrată în Saxonia-Anhalt a provocat unde de șoc pe scena politică din Germania, generând speculații intense privind o posibilă schimbare a cancelarului Friedrich Merz. În ciuda tensiunilor în creștere, liderul Uniunii Creștin-Sociale și premier al Bavariei, Markus Söder, a respins ferm ideea înlocuirii șefului executivului federal, conform Mediafax.

Söder a subliniat că o schimbare de leadership nu ar rezolva blocajele politice actuale din cadrul coaliției de guvernare. „Indiferent cine ar prelua acum funcția, dacă analizăm alternativele, s-ar confrunta inițial cu aceleași probleme, inclusiv cu un SPD care are dificultăți în a susține reformele”, a declarat Markus Söder.

Rezultatele scrutinului regional din Saxonia-Anhalt au reconfigurat drastic raportul de forțe. Alternativa pentru Germania s-a clasat pe primul loc cu 43,8% din opțiunile de vot, lăsând CDU la o distanță considerabilă, cu doar 17,2%. Partidul Social-Democrat a obținut 9,3%, fiind urmat de Verzi cu 8,9%, Die Linke cu 8,6% și formațiunea BSW cu 5,3%.

Atenția se mută acum către alegerile viitoare din Mecklenburg-Pomerania Occidentală și Berlin. Miza acestor scrutine este uriașă, iar performanța conservatorilor ar putea decide viitorul politic al lui Friedrich Merz.

Întrebat dacă actualul cancelar rămâne omul potrivit pentru a gestiona pachetul de reforme, liderul bavarez a oferit un răspuns ferm. „Da, el susține reformele”, a punctat Söder.

Referitor la zvonurile privind o posibilă solicitare de demisie venită din partea premierilor regionali conservatori, premierul Bavariei a recunoscut existența dezbaterilor interne. „Desigur, se discută despre partide și despre persoane”, a admis el.

Liderul CSU a insistat asupra necesității ca alianța CDU/CSU să își mențină coeziunea în fața ascensiunii extremei drepte, precizând că din partea partidului său nu va exista nicio tentativă de înlăturare a cancelarului „sub nicio formă”.

Ieșirea sa publică a lăsat totuși loc de interpretări în privința situației din interiorul partidului frate. „Nu sunt responsabil pentru CDU, nu sunt președintele partidului”, a menționat Söder.

Incertitudinea planează și asupra stabilității guvernului federal. Chestionat dacă actuala coaliție formată din CDU/CSU și SPD va rezista până la finalul mandatului în 2029, oficialul bavarez s-a arătat rezervat. „Sper că da”, a fost reacția acestuia.

Markus Söder a susținut că împotriva lui Friedrich Merz se derulează o campanie „de-a dreptul brutală” și a afirmat că formațiunea AfD ar beneficia de sprijin indirect de la nivel internațional, menționându-i în acest sens pe Donald Trump și Vladimir Putin.

Totuși, liderul CSU a recunoscut că executivul de la Berlin trebuie să își reevalueze activitatea și strategia de comunicare. În opinia sa, guvernul federal este obligat să sporească ritmul schimbărilor structurale, având în vedere că rezultatele obținute până în prezent sunt insuficiente.

Scrutinul din Saxonia-Anhalt reprezintă un semnal de alarmă extrem de serios pentru partidele aflate la putere, iar mesajul transmis de electorat nu mai poate fi ignorat.