Secretarul general al Alianței Nord-Atlantice (NATO), Mark Rutte, a adus în discuție un scenariu extrem de grav privind evoluția securității globale. În viziunea sa, un potențial conflict declanșat de China împotriva Taiwanului ar avea consecințe directe și imediate asupra continentului european, prin intermediul parteneriatului dintre Beijing și Moscova, conform AFP.

Liderul NATO explică faptul că, în cazul în care liderul chinez va decide să facă o mișcare militară împotriva Taiwanului, acesta va apela la sprijinul partenerului său de la Kremlin. Obiectivul direct al unei astfel de acțiuni ar fi deturnarea atenției și a resurselor Alianței Nord-Atlantice spre teritoriul european.

Conform declarațiilor sale, dinamica dintre spațiul Indo-Pacific și cel european devine din ce în ce mai strânsă, zădărnicind încercările de a aborda separat cele două regiuni geografice.

„Dacă China ar decide să acționeze împotriva Taiwanului, Xi Jinping și-ar suna mai întâi partenerul, pe Vladimir Putin, la Moscova, pentru a ne ține ocupați aici. Vom avea o situație complicată în ambele locuri. Cu alte cuvinte, Indo-Pacificul și Europa sunt din ce în ce mai interconectate”, a declarat Mark Rutte.

În paralel cu analiza riscurilor globale, secretarul general NATO a atras atenția asupra ritmului alarmant al pierderilor pe care armata rusă le suferă în războiul din Ucraina. În ciuda costurilor umane uriașe, conducerea de la Moscova nu dă semne că intenționează să oprească ostilitățile.

Evaluările indică un număr extrem de ridicat al victimelor în rândul trupelor rusești în fiecare lună de conflict.

„Gândiți-vă la asta pentru un moment. Peste 40.000. În fiecare lună. În ciuda acestor pierderi grele, Putin nu dă semne că ar dori să pună capăt războiului”, a mai spus Rutte.

Parteneriatul dintre Rusia și China a atins niveluri istorice în ultimii ani, fiind consolidat de respingerea comună a influenței geopolitice exercitate de Statele Unite și de izolarea diplomatică a Moscovei de către Occident. Cele două națiuni își unesc eforturile în platforme internaționale, cum ar fi blocul BRICS, pentru a construi un contraponderal la polul de putere vestic.

Această colaborare este vizibilă și la nivel politic: Rusia sprijină ferm pretențiile Beijingului asupra Taiwanului, în timp ce China manifestă înțelegere față de revendicările de securitate formulate de Kremlin în raport cu NATO.