Aflat la prima sa vizită oficială în Egipt din ultimul deceniu, președintele chinez Xi Jinping a transmis mesaje ferme privind stabilitatea regională în cadrul întrevederii desfășurate la Palatul Al-Ittihadiya din Cairo. Tensiunile din Orientul Mijlociu au reprezentat tema centrală a convorbirilor purtate cu omologul său egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, conform AFP.

Liderii celor două state au pledat ferm pentru dezescaladarea tensiunilor și reluarea dialogului politic, subliniind importanța stabilității regionale pentru economia mondială.

Xi Jinping și Abdel Fattah al-Sisi au cerut „soluții diplomatice” pentru a pune capăt definitiv ostilităților. Șeful statului chinez a punctat necesitatea respectării deciziilor luate de națiunile din zonă fără presiuni din exterior.

„Trebuie să susținem principiul conform căruia popoarele din Orientul Mijlociu sunt stăpânii propriilor afaceri și să ne opunem interferențelor externe”, a declarat președintele chinez.

În plus, liderul de la Beijing și-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu țările din regiune pentru a asigura securitatea maritimă. Siguranța rutelor comerciale a fost grav perturbată de atacurile frecvente asupra navelor din Strâmtoarea Ormuz, o cale navigabilă de importanță strategică pentru transportul global de hidrocarburi.

Pe lângă componenta geopolitică, vizita a marcat și un pas important în cooperarea economică bilaterală. China și Egiptul au semnat un acord oficial pentru lansarea celei de-a treia faze a zonei industriale egipteano-chineze. Parcul industrial găzduiește deja 200 de companii și însumează investiții de aproximativ patru miliarde de dolari, conform datelor furnizate de autorități.

Deși detaliile financiare ale noului acord nu au fost făcute publice, înțelegerea va permite Beijingului să își consolideze poziția strategică în Zona Canalului Suez. Proiectul se derulează într-un moment în care războiul dintre Statele Unite și Iran amenință grav comerțul maritim mondial, conform sursei citate.

Cu această ocazie, au fost parafate și alte acorduri suplimentare, al căror conținut detaliat nu a fost încă specificat de autoritățile egiptene. Parteneriatul dintre cele două națiuni se adâncește în contextul unor tensiuni crescute la nivel global.

Washingtonul a promis luna trecută că va paraliza economia iraniană, amenințând că va extinde sancțiunile, măsură ce ar putea afecta direct și instituțiile financiare chineze. China, care rămâne un cumpărător major de petrol iranian, a promis la rândul său că își va apăra ferm interesele economice.

În perspectiva unei întâlniri programate între Xi Jinping și președintele american Donald Trump la sfârșitul lunii septembrie, Beijingul urmărește intensificarea relațiilor diplomatice și economice cu statele din Orientul Mijlociu care mențin legături strânse cu Washingtonul.