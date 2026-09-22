România se află printre statele Uniunii Europene cu cele mai mari creșteri ale prețurilor la benzină în luna august, comparativ cu iulie 2026. La nivel anual, carburanții și lubrifianții pentru transportul personal s-au scumpit cu 26,7% în România, peste media de 23,8% din Uniunea Europeană, arată datele Eurostat.

În luna august, prețul benzinei a crescut în 22 de state membre, în timp ce trei țări au raportat scăderi, iar în alte două prețurile au rămas stabile.

„La benzină, în august, preţurile au crescut în 22 de ţări, faţă de iulie, în 3 ţări au fost înregistrate scăderi, în timp ce în celelalte 2 ţări preţurile au rămas stabile. Cele mai mari creşteri au fost consemnate în Spania (8,2%), România (6,6%), Italia (6,3%) şi Cipru (6,2%). Scăderi uşoare au fost înregistrate în Ungaria (0,6%), Danemarca (0,3%) şi Slovacia (0,1%)”, arată Eurostat.

Astfel, România a avut în august o creștere de 6,6% a prețului benzinei față de luna precedentă, dublu față de media de 3,3% înregistrată la nivelul UE.

În cazul motorinei, situația României este diferită. Între iulie și august 2026, prețurile au crescut în toate cele 26 de state membre analizate.

Cele mai mari majorări au fost raportate în Cehia, unde prețurile au urcat cu 14,3%, Bulgaria, cu 13,5%, și Luxemburg, cu 12,3%. România a avut o creștere de 6,1%, printre cele mai mici din Uniunea Europeană, după Italia, unde avansul a fost de 5,2%.

Media europeană a fost de 8,3%.

În august 2026, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal au fost cu 23,8% mai mari în UE decât în aceeași lună din 2025.

Majorarea vine după creșteri anuale de 13,7% în iunie și 16,9% în iulie. În 26 dintre cele 27 de state membre, carburanții și lubrifianții au fost mai scumpi în august 2026 decât în august 2025.

În 18 țări, creșterea anuală a depășit 20%.

„Cele mai mari creşteri au fost consemnate în Bulgaria (34,5%), Lituania (28,8%), Finlanda (27,6%), Germania (27,5%) şi Franţa (27,4%). Cele mai mici creşteri de preţ au fost înregistrate în Ungaria (1,3%), Suedia (6,1%) şi Irlanda (11,7%)”, arată Eurostat.

România a înregistrat o creștere anuală de 26,7%, ceea ce o plasează peste media europeană, dar sub nivelurile raportate de Bulgaria, Lituania, Finlanda, Germania și Franța.

În iulie 2026, scumpirea anuală din România era de 24,2%, după ce în iunie fusese de 23,1%.