Prețul mediu al combustibililor pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 23,8% în august 2026 față de aceeași lună din 2025, după un avans de 16,9% în iulie și de 13,7% în iunie, potrivit datelor publicate marți de Eurostat. România s-a numărat printre statele membre cu cele mai mari creșteri, cu o majorare anuală de 26,7%.

Potrivit Eurostat, în 26 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, prețul carburanților a fost mai mare în august 2026 decât în august 2025. În 18 state membre, creșterea anuală a prețurilor la combustibili și lubrifianți a depășit 20%.

Cele mai mari creșteri de prețuri au fost înregistrate în Bulgaria, de 34,5%, Lituania, cu 28,8%, Finlanda, cu 27,6%, Germania, cu 27,5%, Franța, cu 27,4%, și România, cu 26,7%.

La polul opus, cele mai mici creșteri au fost consemnate în Ungaria, de 1,3%, Suedia, de 6,1%, și Irlanda, de 11,7%.

În România, creșterea anuală de 26,7% înregistrată în august vine după un avans de 24,2% în iulie și de 23,1% în iunie.

De la o lună la alta, prețurile la motorină au crescut în medie cu 8,3% în Uniunea Europeană în august, în timp ce prețurile la benzină au avansat cu 3,3%.

Creșterile au venit după evoluția înregistrată în iulie 2026, când prețurile la motorină au fost cu 4,3% mai mari decât în iunie, iar cele la benzină au crescut cu 4,7%.

Potrivit Eurostat, prețurile la motorină au crescut în 26 de state membre în august 2026 comparativ cu luna precedentă. Cele mai mari majorări au fost în Cehia, de 14,3%, Bulgaria, de 13,5%, și Luxemburg, de 12,3%.

Cele mai mici creșteri ale prețurilor la motorină au fost înregistrate în Italia, de 5,2%, și România, de 6,1%.

În cazul benzinei, 22 de state membre au înregistrat scumpiri în august față de iulie. În trei țări, prețurile au scăzut, iar în alte două au stagnat.

Cele mai mari creșteri ale prețurilor la benzină au fost consemnate în Spania, de 8,2%, și România, de 6,6%.

Scăderi ușoare au fost înregistrate în Ungaria, unde prețurile au coborât cu 0,6%, Danemarca, cu 0,3%, și Slovacia, cu 0,1%.