Economie

Motorina a ajuns la aproape 11 lei litrul. Prețurile afișate marți, 22 septembrie, la pompă

Motorina a ajuns la aproape 11 lei litrul. Prețurile afișate marți, 22 septembrie, la pompăSursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Prețurile motorinei au crescut marți, 22 septembrie 2026, în București, în timp ce benzina standard și-a păstrat nivelurile înregistrate în ultimele zile. La principalele rețele de benzinării din Capitală, motorina s-a scumpit cu până la 9 bani pe litru, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

În București, cel mai mic tarif pentru motorină este marți de 10,88 lei pe litru, iar cel mai mare ajunge la 10,99 lei pe litru.

Prețurile benzinei în București

Benzina standard poate fi cumpărată cel mai ieftin în Capitală cu 9,93 lei pe litru. Acest preț este practicat de Petrom și nu s-a modificat față de miercurea trecută.

La Socar, una dintre stațiile din București afișează același tarif, de 9,93 lei pe litru, în timp ce la alte stații ale rețelei benzina costă 9,94 lei pe litru. Și aceste prețuri sunt neschimbate de miercuri.

Rompetrol, OMV, Mol și Lukoil au ajuns toate la un tarif de 9,99 lei pe litru pentru benzina standard. La Rompetrol, OMV și Mol prețul este același ca miercurea trecută, iar Lukoil îl menține de joi.

Privit la nivelul marilor orașe, Timișoara are marți cel mai mic preț pentru benzină, de 9,91 lei pe litru. Tariful este neschimbat față de săptămâna trecută.

În Cluj-Napoca, benzina costă 9,93 lei pe litru, nivel care era înregistrat și vineri. Același preț este întâlnit în București, Iași și Constanța, unde tariful nu s-a modificat față de miercurea trecută.

Motorina, mai scumpă la principalele rețele

Majorările sunt vizibile în cazul motorinei. Prețul minim din București este marți de 10,88 lei pe litru, față de 10,82 lei pe litru luni. Tariful de 10,88 lei este întâlnit la Mol. Pentru această stație, prețul nu s-a modificat față de luni, însă o altă stație a stabilit noul minim al zilei.

Motorină

Motorină. Sursa foto: pixabay

La Petrom, motorina costă 10,91 lei pe litru, după ce prețul a urcat de la 10,82 lei. Tariful anterior era menținut de duminică, astfel că majorarea este de 9 bani pe litru.

Aceeași creștere se regăsește la Socar. Rețeaua comercializează motorina cu 10,91 lei pe litru, față de 10,82 lei pe litru, prețul practicat duminică.

La Lukoil, tariful pentru motorină este de 10,93 lei pe litru, acesta fiind nivelul minim menținut de duminică.

Rompetrol a majorat prețul la 10,97 lei pe litru, de la 10,88 lei pe litru. Creșterea este de 9 bani, iar tariful anterior era valabil de duminică.

Motorina costă 10,97 lei pe litru și la OMV, după o creștere de la 10,88 lei pe litru, prețul înregistrat duminică.

La polul opus, cel mai mare tarif dintre stațiile rețelelor analizate este marți de 10,99 lei pe litru. Prețul este afișat la o stație Lukoil de pe DN1, unde motorina s-a scumpit cu 6 bani față de ziua precedentă, când costa 10,93 lei pe litru.

Orașele cu cea mai ieftină motorină

Cluj-Napoca are marți cel mai mic preț pentru motorină dintre orașele analizate: 10,79 lei pe litru. Cu o zi înainte, tariful era de 10,72 lei pe litru, nivel menținut de vineri. Creșterea este de 7 bani pe litru.

În Timișoara, motorina se vinde cu 10,88 lei pe litru, față de 10,79 lei pe litru luni, ceea ce înseamnă o majorare de 9 bani.

În București, Iași și Constanța, prețul a ajuns la 10,88 lei pe litru, de la 10,82 lei pe litru, tariful practicat luni. Majorarea este de 6 bani pe litru.

Unde se găsesc cei mai ieftini carburanți din România

La nivel național, benzina poate fi cumpărată cel mai ieftin marți cu 9,87 lei pe litru. Prețul este afișat de stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița, situată pe Strada Principală (DN7), nr. 172.

Tariful anterior era de 9,82 lei pe litru și fusese menținut de marțea trecută. Majorarea este de 5 bani pe litru.

Pentru motorină, cel mai mic preț din țară este de 10,67 lei pe litru. Acesta este întâlnit la stația CellyRo din Pitești, pe DN 65 B, km 3+800, județul Argeș.

Prețul anterior era de 10,63 lei pe litru și fusese menținut de vineri, ceea ce înseamnă o creștere de 4 bani pe litru.

 

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