Pompierii continuă marți dimineață operațiunea de stingere la fabrica de celuloză din Drobeta-Turnu Severin, după ce flăcările au cuprins o hală de aproximativ 20.000 de metri pătrați în care se află cantități mari de materiale combustibile. Incendiul a fost localizat luni seara, la ora 23:23, însă echipajele intervin în continuare pe trei sectoare pentru eliminarea tuturor focarelor.

Operațiunea a continuat fără întrerupere pe parcursul nopții, iar marți dimineață echipajele aflate la fața locului sunt schimbate pentru ca intervenția să poată continua.

Pompierii acționează atât în interiorul halei, unde sunt depozitați baloți de carton, cât și în exterior, în zona în care se află maculatură.

Flăcările au fost localizate luni seara, la ora 23:23, însă cantitatea mare de materiale combustibile face ca operațiunea să fie una de durată.

Echipajele trebuie să identifice și să stingă toate focarele rămase în interiorul și în apropierea halei.

Intervenția este împărțită în prezent în trei sectoare, pentru ca pompierii să poată acționa simultan în zonele în care există materiale care continuă să ardă.

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate încă de luni echipaje din mai multe județe. ISU Mehedinți a intervenit cu șase autospeciale de stingere, o autoscară, un autocamion și o ambulanță SMURD.

La Drobeta-Turnu Severin au fost trimise autospeciale de stingere și din cadrul ISU Dolj, ISU Caraș-Severin și ISU Gorj. ISU București-Ilfov a trimis, de asemenea, o autospecială dotată cu roboți pentru sprijinirea operațiunii.

Incendiul a produs o cantitate mare de fum, iar autoritățile au emis luni un mesaj RO-Alert pentru populația din zona afectată.

Oamenii au fost informați și avertizați în legătură cu situația provocată de incendiul de la fabrica de celuloză.

Marți dimineață, pompierii continuă operațiunile pentru stingerea completă a incendiului și eliminarea tuturor focarelor rămase.

Misiunea este în dinamică.