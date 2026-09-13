Pompierii români sunt sărbătoriți, duminică, 13 septembrie, pentru devotamentul și curajul de care dau dovadă în misiunile de salvare. Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj în care a subliniat importanța pregătirii pentru situații de urgență, în timp ce Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a adus un omagiu salvatorilor și familiilor acestora.

Președintele României a atras atenția asupra diversității situațiilor cu care se confruntă echipele de intervenție. De la dezastre naturale și incendii de vegetație până la accidente tehnologice și riscuri care vizează infrastructurile importante, aceste evenimente impun o organizare eficientă și capacitatea de a lua decizii în timp util.

„România celebrează astăzi Ziua Pompierilor, pentru a onora curajul și sacrificiile celor care, cu profesionalism și simț al datoriei, își asumă misiuni dintre cele mai riscante pentru a salva vieți și a proteja comunități. Situațiile de urgență impun evaluări corecte și rapide, decizii clare și intervenții bine organizate. Trăim într-o perioadă în care riscurile devin tot mai complexe și mai greu de anticipat. Războiul din vecinătatea României, incendiile de vegetație, inundațiile, fenomenele meteorologice extreme, accidentele tehnologice și amenințările asupra infrastructurilor critice ne obligă să privim protecția civilă ca pe o componentă esențială a securității naționale”, se arată în mesajul citat.

Șeful statului a evidențiat rolul esențial al pompierilor în protejarea populației și în gestionarea situațiilor critice.

„Pompierii sunt în prima linie a acestui efort, iar contribuțiile lor sunt decisive în gestionarea situațiilor de urgență”, a arătat el.

Nicușor Dan a apreciat și implicarea salvatorilor români în operațiuni desfășurate peste hotare. Potrivit președintelui, experiența acumulată în misiunile internaționale și europene arată că România poate oferi sprijin altor state atunci când acestea trec prin momente dificile.

„Profesionalismul pompierilor români este recunoscut și dincolo de granițele țării, iar implicarea și solidaritatea de care au dat dovadă sunt impresionante. Participarea la misiuni internaționale și europene de protecție civilă confirmă capacitatea României de a fi un partener pe care alte state și comunități se pot baza cu toată încrederea atunci când se confruntă cu situații dramatice”, a adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan a susținut că populația trebuie să fie pregătită să facă față unor eventuale situații de urgență. El a pledat pentru educarea oamenilor în școli, instituții și comunități, dar și pentru continuarea investițiilor în tehnologie și infrastructură.

„Oamenii trebuie să știe cum să acționeze în situații de criză, iar pregătirea trebuie să înceapă în instituții, în școli, în comunitățile locale și în fiecare familie. Este, așadar, necesar să continuăm investițiile în instruire, în infrastructură și în tehnologii inovatoare. Inteligența artificială, dronele, sistemele de avertizare timpurie, de comunicații și soluțiile avansate de intervenție trebuie să devină instrumente firești ale protecției civile moderne. Însă dincolo de toate acestea, succesul oricărei misiuni de salvare se bazează pe spiritul de sacrificiu și pe solidaritatea umană. Iar pompierii demonstrează, prin fiecare misiune dusă la bun sfârșit, ce înseamnă să fii în serviciul oamenilor și al țării, iar, pentru aceasta, merită întreaga noastră recunoștință. La mulți ani pompierilor români!”, a mai transmis președintele.

Departamentul pentru Situații de Urgență a dedicat un mesaj salvatorilor care intervin în cele mai dificile împrejurări. Instituția a subliniat că munca pompierilor implică riscuri majore și presupune disponibilitatea de a ajuta oamenii chiar și atunci când propria siguranță este pusă în pericol.

„Sunt unii oameni care, atunci când pentru cineva începe cea mai grea zi din viață, își pun echipamentul și pornesc la drum. Spre incendii, accidente, inundații, situații în care fiecare secundă contează și în care, uneori, riscul nu mai poate fi măsurat. Aceștia sunt pompierii. A fi pompier înseamnă mai mult decât o uniformă. Înseamnă curaj, disciplină, responsabilitate și, mai presus de toate, să alegi să salvezi vieți, chiar și atunci când propria ta viață poate fi pusă în pericol. În spatele fiecărui pompier se află însă și o familie. O familie care așteaptă, care își face griji, care știe că telefonul poate suna oricând și că omul drag poate pleca într-o misiune din care nu știe cum se va întoarce”, se arată într-un mesaj al DSU.

Instituția a inclus în omagiul său atât pompierii aflați în activitate, cât și pe cei care au murit în timpul misiunilor. DSU a transmis, de asemenea, aprecierea sa pentru familiile care îi sprijină pe salvatori și care trăiesc cu grijile provocate de natura periculoasă a acestei profesii.

Departamentul pentru Situații de Urgență a transmis mulțumiri tuturor pompierilor pentru intervențiile prin care contribuie la salvarea de vieți. Mesajul a avut și o dimensiune comemorativă, fiind dedicate cuvinte de recunoștință celor care au făcut sacrificiul suprem.

„Astăzi îi celebrăm pe toți pompierii României - pe cei care sunt în misiune, pe cei care au fost și pe cei care au dus până la capăt această profesie cu sacrificiul suprem. Le mulțumim pentru fiecare viață salvată, pentru fiecare intervenție și pentru fiecare moment în care au ales să fie acolo unde era nevoie de ei. La mulți ani pompierilor români! Respect pentru curajul vostru. Respect pentru sacrificiul vostru. Respect pentru familiile care vă sunt alături”, transmise DSU.

Ziua Pompierilor din România este sărbătorită anual pe 13 septembrie. Data marchează lupta pompierilor conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu în Dealul Spirii, în anul 1848, un moment important din istoria instituției.