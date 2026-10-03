Lanțul spaniol de modă Zara a retras din oferta sa un costum de Halloween destinat copiilor, după ce mai mulți utilizatori din mediul online au criticat asemănarea acestuia cu uniformele purtate de prizonierii lagărelor de concentrare naziste. Costumul era alcătuit dintr-o jachetă și o pereche de pantaloni cu dungi verticale albastre și albe, concepute să aibă un aspect uzat. Imprimeurile care imitau sârma ghimpată și peticele de pe mâneci, asemănătoare numerelor de identificare ale prizonierilor, au amplificat controversele, arată DPA.

Reporterul german Dov Gil-Har, de la postul public israelian Kann News, a fost printre primii care au semnalat public asemănarea costumului cu uniformele din lagărele de concentrare.

„Lanțul spaniol de modă Zara își îngrozește clienții din Europa cu încă una dintre ideile sale de coșmar – un costum în stilul lagărelor de concentrare naziste”, a scris jurnalistul israelian Dov Gil-Har într-o postare pe X.

În urma criticilor apărute în mediul online, Zara a retras produsul din oferta sa, iar costumul nu mai este disponibil în magazinul online al companiei.

Nu este prima dată când retailerul spaniol se confruntă cu acuzații privind comercializarea unor articole vestimentare care amintesc de simboluri sau elemente asociate nazismului.

În 2014, compania a retras de la vânzare o cămașă pentru copii, cu dungi alb-albastre și o stea galbenă cu șase colțuri pe partea stângă a pieptului. Designul acesteia a fost criticat pentru asemănarea cu stelele pe care regimul nazist îi obliga pe evreii din Germania să le poarte.

Recent, Oscar Garcia Maceira, directorul general al grupului Inditex, proprietarul Zara, anunțase că societatea urma să își intensifice investițiile pe piața din Statele Unite, care devenise a doua cea mai importantă piață a companiei în funcție de vânzări, după Spania. Planurile grupului spaniol vizau deschiderea unor noi magazine, dar și extinderea prezenței celorlalte mărci din portofoliu, prin dezvoltarea rețelei comerciale din SUA.