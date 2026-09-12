Un incendiu izbucnit la bordul feribotului M/V June Aster, în Filipine, a provocat moartea a cel puțin 76 de persoane. Autoritățile au anunțat sâmbătă că echipele de intervenție au găsit alte 41 de cadavre în interiorul navei carbonizate, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a bilanțului tragediei. La bord se aflau 132 de persoane, iar operațiunile de căutare continuă, potrivit AFP.

Paza de Coastă din Filipine a anunțat că bilanțul victimelor a crescut de la 35 la 76 de morți, după ce salvatorii au găsit alte 41 de trupuri neînsuflețite în feribotul afectat de incendiu. Cadavrele au fost descoperite în special în zona destinată pasagerilor de la clasa economică.

Comandorul Geronimo Tuvilla, reprezentant al Pazei de Coastă, a explicat că echipele verifică în continuare interiorul navei pentru a identifica eventuale alte victime.

„Echipa s-a întors deja în interior pentru a verifica. A descoperit (alte cadavre). Dar continuăm să le examinăm unul câte unul”, a declarat acesta jurnaliștilor.

Autoritățile nu au oferit, până sâmbătă seara, o estimare a numărului de cadavre care ar mai putea fi găsite la bord.

Potrivit informațiilor furnizate de Paza de Coastă, incendiul a izbucnit după o explozie produsă în cala feribotului. Flăcările s-au extins cu o viteză extrem de mare și au cuprins întreaga navă în doar câteva secunde.

Noemie Cayabyab, purtătoare de cuvânt a Pazei de Coastă, a descris amploarea incendiului într-o declarație făcută vineri.

„În câteva secunde”, a explicat Noemie Cayabyab, referindu-se la rapiditatea cu care focul a cuprins feribotul.

Nava a eșuat pe o insuliță din largul orașului Coron, o destinație turistică populară situată pe insula Palawan, în vestul Filipinelor.

Din totalul celor 132 de persoane aflate la bord, 30 de pasageri și 13 membri ai echipajului au fost salvați. Alte 12 persoane sunt în continuare date dispărute, potrivit Gărzii de Coastă.

Primele cinci decese au fost confirmate imediat după izbucnirea incendiului. Ulterior, echipele de intervenție au început să recupereze cadavrele din interiorul navei, iar numărul victimelor a crescut pe măsură ce operațiunile au avansat.

Cadavrele recuperate sunt transportate la țărm, într-un port din Coron, unde autoritățile organizează procedurile de identificare. Trupurile neînsuflețite urmează să fie îngropate provizoriu până la finalizarea analizelor ADN.

Familiile victimelor vor avea mai întâi posibilitatea de a recunoaște obiectele personale ale celor dispăruți. În cazul în care anumite bunuri sau fotografii pot contribui la identificare, rudele vor fi rugate să ofere probe ADN pentru confirmarea identității.

Operațiunile de recuperare se desfășoară în condiții dificile, iar autoritățile continuă să verifice fiecare zonă a feribotului.

Tragedia a provocat îngrijorare în rândul familiilor și apropiaților persoanelor aflate la bord. Sute de oameni au lăsat comentarii pe pagina de Facebook a unui primar local, încercând să afle informații despre rude, prieteni și chiar despre un câine care s-ar fi aflat pe feribot.

Mesajele reflectă amploarea incertitudinii, în condițiile în care mai multe persoane sunt încă dispărute, iar identificarea victimelor continuă.

Filipinele, un arhipelag cu aproximativ 116 milioane de locuitori, s-au confruntat de-a lungul timpului cu numeroase tragedii maritime în care au fost implicate feriboturi.

În luna ianuarie, un feribot cu trei punți, care transporta peste 340 de persoane, s-a scufundat în largul coastelor sudice ale țării. Accidentul s-a soldat cu moartea a cel puțin 52 de persoane.