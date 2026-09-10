Cel puțin cinci morți în Filipine, după un incendiu pe un feribot

Cel puțin cinci persoane au murit după ce un feribot de pasageri a fost cuprins de flăcări în largul coastelor din Filipine. Alte 42 de persoane au fost salvate, în timp ce echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare pentru pasagerii care ar putea fi dați dispăruți, potrivit Gărzii de Coastă Filipineze (PCG).

Feribotul „June Aster” plecase miercuri din Manila și se îndrepta către portul Coron, situat pe insula Busuanga, la sud de Mindoro. Conform informațiilor preliminare, la bord se aflau aproximativ 117 pasageri și 17 membri ai echipajului.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 18:45, când nava se afla la aproximativ o milă marină în largul localității Marcilla, în partea estică a insulei Busuanga.

Flăcările au cuprins rapid feribotul, iar autoritățile au mobilizat mai multe unități ale Gărzii de Coastă, alături de echipe aparținând altor instituții guvernamentale.

La operațiunea de salvare au participat și nave comerciale aflate în portul Coron, care au intervenit pentru a ajuta persoanele aflate în pericol.

Imaginile publicate de Garda de Coastă Filipineză surprind amploarea incendiului. În momentul în care primele echipe de intervenție au ajuns la feribot, flăcările se extindeau pe o mare parte a navei.

În întunericul nopții, mai multe zone ale corpului navei puteau fi văzute strălucind din cauza temperaturilor extrem de ridicate provocate de incendiu.

Până în prezent, salvatorii au recuperat cinci cadavre și au reușit să scoată în siguranță 42 de persoane de pe feribot. Autoritățile nu au stabilit încă numărul exact al celor dispăruți, însă bilanțul persoanelor căutate ar putea fi semnificativ, raportat la numărul inițial de pasageri și membri ai echipajului.

Operațiunile de căutare și recuperare au continuat pe parcursul nopții, a transmis Garda de Coastă Filipineză.

Cauza izbucnirii incendiului nu este cunoscută deocamdată. Autoritățile filipineze au început o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care feribotul a luat foc și pentru a clarifica situația tuturor persoanelor aflate la bord.