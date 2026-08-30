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Feribot răsturnat în largul Ciprului de Nord. Aproximativ 270 de oameni erau la bord

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Feribot răsturnat în largul Ciprului de Nord. Aproximativ 270 de oameni erau la bordFeribot rasturnat Cipru / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Un feribot de pasageri cu aproximativ 270 de persoane la bord s-a răsturnat duminică, 30 august, în largul orașului Kyrenia, în Cipru de Nord, declanșând o amplă operațiune de salvare pe mare, potrivit Associated Press.

Nava plecase din portul Kyrenia, cunoscut și sub numele turcesc Girne, și se îndrepta spre portul Tașucu, din provincia turcă Mersin. Autoritățile și echipele de intervenție au fost mobilizate după ce feribotul a început să ia apă la scurt timp de la plecare.

Potrivit informațiilor transmise de agenția Anadolu și preluate de presa internațională, incidentul s-a produs în jurul prânzului. Feribotul, de tip catamaran, a început să ia apă dintr-un motiv care nu a fost stabilit deocamdată.

Ministrul Transporturilor din Cipru de Nord, Erhan Arıklı, a declarat că la bord se aflau 259 de pasageri și opt membri ai echipajului, în total 267 de persoane.

Alte relatări apărute în primele ore după accident au indicat aproximativ 270 de oameni la bord.

Nava se afla la câțiva kilometri de coastă atunci când situația s-a agravat. Potrivit informațiilor publicate de presa locală, căpitanul ar fi încercat să întoarcă feribotul spre țărm după ce a observat că nava ia apă, însă aceasta s-a răsturnat.

Operațiune de salvare cu paza de coastă și ambarcațiuni civile

Autoritățile au declanșat imediat o operațiune de căutare și salvare. Nave ale pazei de coastă, un elicopter și mai multe ambarcațiuni civile au fost trimise în zona accidentului.

Și pescarii aflați în apropiere au participat la intervenție.

Imaginile și relatările apărute din zona incidentului au arătat pasageri purtând veste de salvare, în timp ce echipele de intervenție încercau să îi evacueze.

Primarul orașului Kyrenia, Murat Șenkul, a declarat inițial că situația este gravă. Pe parcursul operațiunii, autoritățile au început să comunice informații despre persoanele localizate și evacuate, însă bilanțul exact era încă în curs de actualizare.

Nu era clar imediat dacă există victime

În primele relatări ale agențiilor internaționale nu au fost confirmate decese.

Autoritățile nu au stabilit nici cauza pentru care feribotul a început să ia apă. O investigație urmează să stabilească împrejurările exacte ale accidentului.

Spitalele și serviciile de ambulanță din zona Kyrenia au fost puse în alertă pentru a primi eventuale victime.

Reuters a relatat că operațiunea de căutare și salvare era în desfășurare, în timp ce Associated Press a precizat că echipele de intervenție au ajuns rapid la locul accidentului.

Ruta dintre Cipru de Nord și Turcia

Feribotul efectua o cursă între Kyrenia și Tașucu, un port din sudul Turciei. Ruta este una dintre legăturile maritime utilizate între partea de nord a Ciprului și Turcia.

Cipru de Nord este administrat de autoritățile turco-cipriote și este recunoscut oficial doar de Turcia. Orașul Kyrenia este unul dintre principalele porturi din nordul insulei.

Incidentul de duminică este în continuare în evoluție, iar autoritățile urmează să actualizeze bilanțul persoanelor salvate și eventualele victime, precum și informațiile privind cauza accidentului.

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