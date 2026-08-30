Social

MAE: Nu sunt români printre pasagerii feribotului scufundat în Cipru

Comentează știrea
MAE: Nu sunt români printre pasagerii feribotului scufundat în CipruMAE Romania / sursa foto: mae.ro
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite că, până în acest moment, nu există informații potrivit cărora cetățeni români s-ar fi aflat la bordul feribotului care s-a scufundat duminică în largul coastelor din nordul Ciprului.

MAE nu a primit solicitări de sprijin

De asemenea, autoritățile române nu au primit până acum solicitări de sprijin consular în legătură cu acest incident.

„Din verificări, nu există cetățeni români printre pasagerii feribotului și nu avem solicitări de asistență consulară primite până în acest moment”, a precizat purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, pentru News.ro.

Naufragiul s-a produs în largul coastelor nordice ale insulei, iar operațiunile de căutare și salvare au mobilizat autoritățile locale. Potrivit administrației autoproclamatei Republici Turce a Ciprului de Nord, feribotul avea aproximativ 270 de persoane la bord în momentul în care s-a scufundat.

Bilanțul provizoriu indică cel puțin șapte persoane decedate. Alte 23 de persoane sunt în continuare date dispărute, în timp ce sute de oameni au fost implicați în operațiunile de salvare.

Liderul administrației din nordul Ciprului, Tufan Erhürman, a declarat că nava s-a răsturnat și a ajuns pe fundul mării, la o adâncime de aproximativ 514 metri.

Feribot rasturnat Cipru

Feribot rasturnat Cipru / sursa foto: arhiva EVZ

Autoritățile au reușit până acum să scoată din apă 244 de persoane, între acestea fiind incluse și victimele decedate. Operațiunile de căutare continuă pentru identificarea celor care lipsesc.

Poliția a preluat ancheta pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul și pentru clarificarea cauzelor care au dus la scufundarea vasului.

MAE continuă verificările

Ministerul Afacerilor Externe de la București continuă verificările prin intermediul structurilor consulare competente și recomandă cetățenilor români aflați în zonă să urmărească informațiile oficiale transmise de autorități.

Deocamdată, autoritățile cipriote nu au oferit informații privind cauza exactă a naufragiului și nici despre eventualele probleme tehnice sau condițiile care ar fi putut contribui la producerea tragediei.

Stiri calde

22:34 - Gabriela Ruse, eliminată de Jessica Pegula la US Open. Românca a cedat în două seturi

22:25 - MAE: Nu sunt români printre pasagerii feribotului scufundat în Cipru

22:13 - Haos, violențe și huiduieli la ultimul concert al lui Jimi Hendrix. Ultimele sale cuvinte către un apropiat au rămas ...

22:03 - UE pregătește un nou val de sancțiuni împotriva Rusiei. Lista ar putea cuprinde 1.600 de persoane și companii

21:51 - Un tocător de lemn poate rezista ani întregi, dacă este îngrijit corect. Dar câteva semne clare arată că trebuie aruncat

21:43 - Arestări după tragedia feribotului răsturnat cu 270 de pasageri. Căpitanul se numără printre cei reținuți

HAI România!

Un stat slab crează pericole puternice

Un stat slab crează pericole puternice

Cine a inventat-o pe Elena Ceaușescu? Atentatul din 1969 și secretele Securității | Jean Maurer

Cine a inventat-o pe Elena Ceaușescu? Atentatul din 1969 și secretele Securității | Jean Maurer

Mesajul din umbră: de ce a trimis Washingtonul șeful CIA la Moscova?

Mesajul din umbră: de ce a trimis Washingtonul șeful CIA la Moscova?

Proiecte speciale