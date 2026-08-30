MAE: Nu sunt români printre pasagerii feribotului scufundat în Cipru

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite că, până în acest moment, nu există informații potrivit cărora cetățeni români s-ar fi aflat la bordul feribotului care s-a scufundat duminică în largul coastelor din nordul Ciprului.

De asemenea, autoritățile române nu au primit până acum solicitări de sprijin consular în legătură cu acest incident.

„Din verificări, nu există cetățeni români printre pasagerii feribotului și nu avem solicitări de asistență consulară primite până în acest moment”, a precizat purtătorul de cuvânt al MAE, Andrei Țărnea, pentru News.ro.

Naufragiul s-a produs în largul coastelor nordice ale insulei, iar operațiunile de căutare și salvare au mobilizat autoritățile locale. Potrivit administrației autoproclamatei Republici Turce a Ciprului de Nord, feribotul avea aproximativ 270 de persoane la bord în momentul în care s-a scufundat.

Bilanțul provizoriu indică cel puțin șapte persoane decedate. Alte 23 de persoane sunt în continuare date dispărute, în timp ce sute de oameni au fost implicați în operațiunile de salvare.

Liderul administrației din nordul Ciprului, Tufan Erhürman, a declarat că nava s-a răsturnat și a ajuns pe fundul mării, la o adâncime de aproximativ 514 metri.

Autoritățile au reușit până acum să scoată din apă 244 de persoane, între acestea fiind incluse și victimele decedate. Operațiunile de căutare continuă pentru identificarea celor care lipsesc.

Poliția a preluat ancheta pentru stabilirea circumstanțelor în care s-a produs accidentul și pentru clarificarea cauzelor care au dus la scufundarea vasului.

Ministerul Afacerilor Externe de la București continuă verificările prin intermediul structurilor consulare competente și recomandă cetățenilor români aflați în zonă să urmărească informațiile oficiale transmise de autorități.

Deocamdată, autoritățile cipriote nu au oferit informații privind cauza exactă a naufragiului și nici despre eventualele probleme tehnice sau condițiile care ar fi putut contribui la producerea tragediei.