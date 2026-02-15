Destinația fantomă din Cipru de Nord. Orașul abandonat din 1974 atrage turiști din întreaga lume

Varosia este zona litorală a orașului Famagusta, în Cipru de Nord, devenită cunoscută la nivel internațional drept un oraș înghețat în timp. La începutul anilor 1970, când zona avea aproximativ 39.000 de locuitori, stațiunea figura printre destinațiile de lux ale insulei, frecventată de turiști cu venituri ridicate și de personalități ale epocii.

Ruptura s-a produs în vara anului 1974, când zona a fost abandonată rapid, în plin sezon turistic. Localnicii și turiștii au plecat în grabă, lăsând în urmă bunuri personale, iar ulterior perimetrul a fost închis și păzit.

În anii ’60 și la începutul anilor ’70, Varosia era una dintre cele mai cunoscute zone turistice ale insulei, cu hoteluri de mari dimensiuni și plaje intens frecventate. Cartierul se dezvoltase rapid, cu hoteluri de mari dimensiuni construite de-a lungul litoralului, clădiri rezidențiale moderne pentru perioada respectivă și spații comerciale orientate spre vizitatori străini. Plajele erau intens frecventate în sezonul estival, iar zona devenise un reper pentru estul Ciprului, atât din punct de vedere economic, cât și ca imagine turistică.

Stațiunea a atins apogeul dezvoltării chiar înainte de 1974, când oamenii au părăsit zona, iar cartierul a fost izolat de restul orașului. La acel moment, Varosia reprezenta un reper economic și turistic al estului Ciprului, în contrast cu situația actuală, marcată de restricții și acces controlat.

Un reper central al Varosiei era bulevardul John F. Kennedy, o arteră lungă care pornea din apropierea portului Famagusta și traversa cartierul, desfășurându-se paralel cu plaja Glossa. De-a lungul acestei străzi se aflau numeroase hoteluri cunoscute, printre care King George, Asterias, Grecian, Florida și Argo, hotelul preferat al actriței Elizabeth Taylor. Hotelul Argo era amplasat spre capătul bulevardului John F. Kennedy, cu vedere spre Protaras și Golful Fig Tree.

O altă stradă importantă din Varosia era Leonidas, care se ramifica din bulevardul John F. Kennedy și se îndrepta spre vest, spre zona Vienna Corner. Leonidas era o arteră comercială și de agrement, cu baruri, restaurante, cluburi de noapte și un dealer auto Toyota, fiind una dintre cele mai frecventate zone ale cartierului înainte de 1974.

În octombrie 2020, autoritățile din Cipru de Nord, sub conducerea lui Recep Tayyip Erdoğan, au redeschis parțial stațiunea Varosia, permițând accesul publicului în anumite sectoare, în condiții strict reglementate.

Traseele disponibile permit accesul la bulevarde principale, la fâșia de plajă și la exteriorul hotelurilor și clădirilor rezidențiale. Multe dintre construcții sunt ușor de recunoscut după arhitectura specifică anilor ’60–’70, cu balcoane largi și structuri orientate spre mare. Mobilierul și unele elemente decorative sunt încă vizibile, în ciuda degradării accentuate.

Fotografierea este permisă în spațiile deschise publicului, cu restricții clare în apropierea obiectivelor militare sau în sectoarele semnalizate ca interzise.

Plaja din Varosia a redevenit accesibilă publicului, fiind una dintre principalele atracții pentru turiști. Accesul este reglementat, iar zonele permise sunt clar delimitate. Restul cartierului rămâne închis, iar diferența dintre spațiile deschise și cele restricționate este ușor de observat.