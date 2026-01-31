Cum funcționează clasificarea hotelurilor și ce înseamnă, de fapt, stelele

Clasificarea hotelurilor pe stele este un sistem de etichetare care prezintă, într-o formă simplă, nivelul de confort, dotările și gama de servicii oferite. Stelele nu au un standard unic la nivel global: în unele țări sunt stabilite prin reglementări ale autorităților publice, iar în altele sunt acordate de organizații private sau scheme voluntare. Diferențele dintre sisteme explică de ce un hotel de 4 stele poate arăta și funcționa diferit de la o țară la alta.

În Europa, o parte dintre state folosesc sisteme naționale de clasificare, iar unele au ales armonizarea printr-un cadru comun, cum este Hotelstars Union, care a publicat un catalog de criterii pentru perioada 2025-2030, cu cinci categorii (1-5 stele) și cerințe grupate pe zone precum recepție, camere, servicii, gastronomie, facilități și elemente de calitate, inclusiv componente legate de digitalizare și sustenabilitate.

În paralel, există scheme private de evaluare, mai ales pe segmentul premium. Forbes Travel Guide, de exemplu, publică anual câștigătorii „Star Awards” și descrie o metodologie bazată pe inspecții incognito, cu un accent major pe servicii și experiența oaspeților, raportat la un set amplu de standarde.

În Marea Britanie, AA operează un sistem de rating care indică nivelul de calitate al hotelurilor prin stele și comunică faptul că evaluarea vizează atât dotările, cât și calitatea serviciilor, curățenia și standardele de ospitalitate.

Deși detaliile diferă, majoritatea sistemelor se bazează pe aceeași lucru: cu cât crește numărul de stele, cu atât cresc cerințele minime privind:

Spațiile și confortul : dimensiuni minime ale camerelor, dotări sanitare, climatizare sau ventilație, izolarea fonică, calitatea mobilierului;

: dimensiuni minime ale camerelor, dotări sanitare, climatizare sau ventilație, izolarea fonică, calitatea mobilierului; Serviciile : programul recepției, frecvența curățeniei, schimbarea lenjeriei, room service, capacitatea de a gestiona solicitări speciale;

: programul recepției, frecvența curățeniei, schimbarea lenjeriei, room service, capacitatea de a gestiona solicitări speciale; Siguranța și funcționarea : reguli de securitate, semnalizare, întreținere, proceduri și documentație;

: reguli de securitate, semnalizare, întreținere, proceduri și documentație; Facilități și oferte suplimentare : zone de relaxare, săli, restaurant/bar, mic dejun cu anumite standarde, servicii business;

: zone de relaxare, săli, restaurant/bar, mic dejun cu anumite standarde, servicii business; Personal și organizare: prezență și calificare, limbi străine, uniformă, timpi de răspuns.

Important este că stelele indică un nivel de standardizare (ce există și cum este organizat), nu o garanție automată că experiența va fi mai bună pentru orice tip de turist. Două hoteluri de 4 stele pot bifa cerințele, dar pot avea stiluri, dimensiuni și priorități diferite.

În România, clasificarea structurilor se face prin certificat emis de autoritatea publică din domeniu, pe baza unor norme și anexe cu „criterii minime obligatorii” pentru tipuri de unități (hotel, hotel-apartament, motel etc.) și pentru fiecare categorie de stele.

Procesul funcționează pe baza unor reguli prestabilite: unitatea solicită clasificarea, depune documentația cerută și trebuie să respecte cerințele minime aferente categoriei declarate. În practică, criteriile urmăresc atât partea de dotări (ex. suprafețe, echipamente, grupuri sanitare), cât și partea de servicii (ex. recepție, curățenie, condiții pentru informarea turiștilor).

La nivel orientativ, clasificarea pe stele indică:

1–2 stele : nivel de bază, confort funcțional, servicii limitate, dotări standard, spații comune simple.

: nivel de bază, confort funcțional, servicii limitate, dotări standard, spații comune simple. 3 stele : echilibru între confort și preț, camere mai bine echipate, servicii mai previzibile, recepție și curățenie cu standarde mai clare, frecvent ofertă de mic dejun.

: echilibru între confort și preț, camere mai bine echipate, servicii mai previzibile, recepție și curățenie cu standarde mai clare, frecvent ofertă de mic dejun. 4 stele : confort ridicat, servicii extinse (inclusiv zone comune mai complexe), atenție mai mare la calitatea finisajelor, opțiuni suplimentare pentru business și leisure, uneori servicii în cameră.

: confort ridicat, servicii extinse (inclusiv zone comune mai complexe), atenție mai mare la calitatea finisajelor, opțiuni suplimentare pentru business și leisure, uneori servicii în cameră. 5 stele: nivel foarte ridicat de confort și servicii, cerințe mai stricte și o gamă largă de facilități, cu accent pe disponibilitate, personalizare și consistență operațională.

Stelele din clasificare sunt deseori puse în aceeași categorie cu scorurile de pe platforme. Sunt lucruri diferite: