Orașul cu climă mediteraneană din România. Căldura începe pe 8 aprilie

Băile Herculane, stațiunea istorică de pe Valea Cernei, se remarcă printr-un climat surprinzător de blând pentru România, apropiat de cel mediteranean, potrivit AccuWeather. Meteorologii au anunțat că primăvara începe aici pe 8 aprilie, dacă ne raportăm la zile cu temperaturi maxime de peste 15 grade și minime pozitive.

Această localitate este cunoscută în întreaga țară pentru izvoarele sale termale, care încălzesc atmosfera și conferă zonei un nivel ridicat de umiditate naturală. Valorile termice medii sunt printre cele mai ridicate din România: în martie mercurul poate ajunge la 13 grade Celsius, iar în aprilie temperatura poate urca chiar până la 21 de grade.

Climatul cald permite dezvoltarea unor plante exotice pentru regiune, cum ar fi smochini, migdali sau castani comestibili, care rareori rezistă în alte părți ale țării. În plus, Băile Herculane are o istorie impresionantă: vestigii romane și clădiri construite în secolul XIX păstrează farmecul unei stațiuni recunoscute încă din antichitate.

Totuși, multe clădiri istorice prezintă fațade degradate, pereți graffiti și geamuri sparte, ceea ce subliniază nevoia de conservare și restaurare.

Stațiunea dispune de peste 16 izvoare termominerale, cu ape bogate în minerale și compuși chimici care îi conferă proprietăți terapeutice deosebite. Medicii balneologi au declarat că tratamentele locale au o mulțime de beneficii pentru sănătate și că mulți străini vin aici să se vindece.

„Cei care au experimentat curile balneare din Herculane s-au convins de efectele pozitive asupra sănătății. Apa sulfuroasă ajută la ameliorarea durerilor, menținerea sănătății și tratarea mai multor afecțiuni”, explică Carmen Oproiu, medic balneolog.

Așezată la numai 600 de metri de Munții Domogled, stațiunea oferă o aeronizare naturală cu ioni negativi, ceea ce face ca plimbările prin pădure sau pe aleile orașului să fie relaxante, reducând stresul și favorizând odihna și claritatea mentală. La Băile Herculane sunt și multe atracții turistice.