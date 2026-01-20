Vremea Breaking news

Primăvara vine mai devreme în 2026. Meteorologii au actualizat prognoza pe termen lung

Începând de săptămâna viitoare, vremea intră într-un proces de încălzire, iar temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei. Totuși, precipitațiile vor fi în continuare prezente în majoritatea regiunilor, potrivit ANM.

Prognoza meteo pentru următoarea săptămână

Până pe 26 ianuarie, valorile termice vor fi mai scăzute decât cele obișnuite în zonele centrale, nord-estice, precum și în extremitățile de nord-vest și sud-vest, în timp ce în restul țării vor fi apropiate de normal. Precipitațiile vor fi reduse în regiunile vestice, nordice, centrale și sud-vestice, dar local pot fi mai abundente în sud-est.

În intervalul 26 ianuarie – 2 februarie, temperaturile vor depăși mediile normale la nivel național. Cantitățile de precipitații vor fi peste medie în zonele extracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de normal.

Început de februarie cu temperaturi ridicate

Între 2 și 9 februarie, se așteaptă temperaturi ușor mai ridicate decât normal în majoritatea regiunilor, mai ales în zonele montane.

Precipitațiile vor fi ușor peste medie în regiunile extracarpatice, iar în rest apropiate de normal.

soare

Soare: Sursa foto: Pixabay

Prognoza meteo pentru Ziua Îndrăgostiților

În perioada 9 – 16 februarie, mediile termice vor fi în general apropiate de valorile normale, posibil ușor mai scăzute în nord-est.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor mai mari decât normal în majoritatea regiunilor, în special în cele sudice.

Gerul va persista în următoarele două zile

România va rămâne sub influența unui val de frig între marți și joi, cu temperaturi minime frecvent sub -10 grade în regiunile nordice și centrale. Sudul și sud-estul vor fi afectate de precipitații mixte, lapoviță și polei, condiții care pot crea probleme în trafic.

Meteorologii avertizează că între 23 și 25 ianuarie țara va trece printr-o perioadă cu instabilitate meteorologică ridicată. Un val de aer cald din sud, asociat unui ciclon mediteranean, va întâlni aerul polar-arctic prezent în est și nord-est, generând fenomene imprevizibile, inclusiv ninsori abundente și intensificări ale vântului.

Blocajul atmosferic de la nivel european menține temperaturi scăzute, sub -15 grade, în Belarus și Ucraina, în timp ce regiunile sudice și vestice sunt dominate de mase de aer mai cald. Ciclonul Harry, activ deasupra Mediteranei, va aduce vânt puternic și precipitații în Europa de Sud și Sud-Vest.

Pe măsură ce ciclonul se va deplasa spre centrul și sud-estul Europei, temperaturile vor urca treptat în vest, nord-vest și în dealurile sudice ale României, în timp ce riscul de precipitații mixte și formare de polei va crește în sud și sud-est în noaptea de miercuri spre joi.

