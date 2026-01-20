Prognoza meteo, 20 ianuarie. Vreme de coșmar: temperaturi de până la -21 de grade, vânt puternic și polei

În a doua zi a săptămânii, vremea rămâne deosebit de rece în mare parte a țării, cu ger dimineața și noaptea. În nordul Moldovei și în Transilvania, temperaturile scad și pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, iar în zonele de câmpie se vor semnala nebulozitate joasă sau ceață cu depunere de chiciură, potrivit ANM.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor încadra între -10 și 4 grade, iar în zonele de deal și la munte se vor apropia de 5–6 grade.

Minimele vor coborî până la -21 de grade în depresiunile Carpaților Orientali și vor fi între -2 și -1 grad în Dealurile de Vest.

În București, gerul va persista dimineața și seara. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va atinge 0–1 grad, iar minima va fi între -11 și -8 grade.

Valul de frig va persista în România în perioada marți–joi, cu temperaturi minime frecvent sub -10 grade în nord și centru. Sudul și sud-estul țării vor fi afectate de precipitații mixte, lapoviță și polei, condiții care pot îngreuna circulația rutieră.

Meteorologii avertizează că între 23 și 25 ianuarie, țara va intra într-o perioadă de incertitudine meteorologică ridicată. Un val de aer cald, venit din sud și asociat unui ciclon mediteranean, se va întâlni cu aerul polar-arctic deja prezent în estul și nord-estul țării. Această interacțiune poate genera fenomene imprevizibile, inclusiv ninsori abundente și intensificări locale ale vântului.

Blocajul atmosferic de la nivel european menține aerul polar-arctic în estul continentului, cu temperaturi sub -15 grade în Belarus și Ucraina, în timp ce masele de aer mai cald domină regiunile sudice și vestice. Ciclonul Harry, activ deasupra Mediteranei, va aduce vânt puternic și precipitații în Europa de Sud și Sud-Vest.

Pe măsură ce ciclonul mediteranean se va deplasa spre centrul și sud-estul Europei, temperaturile vor crește treptat în vest, nord-vest și în dealurile sudice ale țării. Totodată, probabilitatea de precipitații mixte și formare de polei va crește în sud și sud-est în noaptea de miercuri spre joi.

Până pe 26 ianuarie, valorile termice se vor menține sub mediile obișnuite pentru această perioadă, iar precipitațiile vor fi, în general, deficitare la nivel național.

În intervalul 26 ianuarie – 2 februarie, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât normalul, în special în nord-estul țării. Precipitațiile vor fi locale și sub medie în zonele montane, ușor peste normal în sud-vest, iar în restul țării se vor situa aproape de valorile obișnuite pentru această perioadă.

Săptămâna 2–9 februarie va aduce un aer rece în întreaga țară, cu temperaturi sub mediile normale, în timp ce regimul pluviometric va fi apropiat de normal.

Între 9 și 16 februarie, vremea va rămâne mai friguroasă decât normalul săptămânal, iar cantitățile de precipitații se vor situa aproape de mediile obișnuite la nivel național, menținând un peisaj tipic de iarnă.