Șefa ANM a anunțat unde va fi cel mai frig în următoarele zile. Zonele în care gerul va fi resimțit mai puternic

În următoarele zile, gerul năprasnic va cuprinde întreaga țară, iar vântul puternic va amplifica senzația de frig. Românii trebuie să se pregătească pentru o perioadă extrem de rece, când mercurul din termometre va coborî până la -20 de grade Celsius în zonele cele mai afectate. Elena Mateescu, șefa ANM, a anunțat care regiuni vor înfrunta cele mai aspre condiții meteo și unde gerul va fi cel mai intens.

Cele mai scăzute temperaturi vor fi înregistrate în zonele nordice și în depresiunile din estul Transilvaniei.

„În zonele nordice și în depresiunile din estul Transilvaniei va fi cel mai frig. De altfel, și la această oră, tot în această parte a țării, de pildă, înregistrăm -19 grade la Joseni sau -20 de grade la Târgu Lăpuș”, a declarat Elena Mateescu la Digi 24.

Potrivit meteorologului, între orele 10:00 și 20:00 va fi în vigoare un Cod galben de vreme severă, care va afecta majoritatea zonelor din Moldova, sudul, centrul și estul Transilvaniei, Dobrogea, sudul, centrul și estul Munteniei, precum și sudul Olteniei.

Meteorologul avertizează că în regiunile sudice și sud-estice ale țării, precipitațiile mixte, formate din ploaie și lapoviță, pot duce la depunerea de polei pe drumuri și trotuare.

„Vântul va putea avea intensificări cu viteze de 40-50km/h, în special în partea de sud-est a țării, acolo unde, în contextul temperaturilor mai coborâte, putem să resimțim temperaturi mult mai reci”, a informat Mateescu.

În săptămâna 19 – 26 ianuarie, valorile termice vor fi sub mediile obișnuite, iar precipitațiile vor fi în general deficitare la nivel național.

Între 26 ianuarie și 2 februarie, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât normalul, în special în nord-est, în timp ce precipitațiile vor fi locale deficitare în zonele montane și ușor excedentare în sud-vest, iar în restul țării se vor situa aproape de valorile normale.

În săptămâna 2 – 9 februarie, aerul va fi rece în întreaga țară, cu temperaturi sub mediile perioadei, iar regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Între 9 și 16 februarie, vremea va continua să fie mai friguroasă decât normalul săptămânii, iar cantitățile de precipitații se vor menține aproape de mediile obișnuite la nivel național.