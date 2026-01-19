Săptămână de iarnă severă în România. Temperaturi de până la -20 de grade, drumuri acoperite de polei și vânt aspru

România va traversa una dintre cele mai grele săptămâni de iarnă din acest sezon, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins avertizările de ger până joi. Conform prognozei, temperaturile minime vor ajunge frecvent până la -20 de grade în întreaga țară.

Potrivit ANM, gerul va fi mai accentuat în nordul și nord-estul Moldovei și în zonele montane din Transilvania, unde valorile termice vor rămâne negative chiar și pe timpul zilei, în jurul a -10 grade. Temperaturile minime în restul țării vor oscila între -20 și -6 grade, iar maximele vor fi în general între -8 și -2 grade.

Meteorologii avertizează și asupra intensificărilor de vânt, cu rafale de 40-50 km/h în sudul Banatului și în sud-est, precum și asupra precipitațiilor mixte și a poleiului, care vor afecta în special regiunile sudice și sud-estice, punând în pericol traficul rutier.

Valul de frig va continua și în perioada marți–joi, cu temperaturi minime frecvent sub -10 grade în nord și centru, în timp ce sudul și sud-estul vor fi afectate de precipitații mixte, lapoviță și polei.

Mai mult, meteorologii atrag atenția că între 23 și 25 ianuarie România va intra într-o zonă de incertitudine ridicată, din cauza ciocnirii unui val de aer cald provenit din sud, asociat unui ciclon mediteranean, cu aerul polar-arctic deja prezent în estul și nord-estul țării. Această interacțiune poate genera fenomene meteorologice imprevizibile.

Blocajul atmosferic de la nivel european menține aerul polar-arctic în estul continentului, cu temperaturi sub -15 grade în Belarus și Ucraina, în timp ce masele de aer mai calde domină regiunile sudice și vestice. În același timp, ciclonul Harry, activ deasupra Mediteranei, va aduce vânt puternic și precipitații în Europa de Sud și Sud-Vest.

În România, valul de frig va persista în centrul, sudul și estul țării. Pe măsură ce ciclonul mediteranean va avansa spre centrul și sud-estul Europei, temperaturile vor crește treptat în vest, nord-vest și în dealurile sudice, iar probabilitatea de precipitații mixte și polei va crește în sud și sud-est în noaptea de miercuri spre joi.

Primele zile ale lunii februarie vor rămâne reci, cu temperaturi sub mediile multianuale. Precipitațiile vor fi apropiate de normalul perioadei, însă gerul își va face simțită prezența în majoritatea regiunilor.