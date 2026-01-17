Prognoza meteo pentru săptămâna viitoare. Meteorologii au anunțat care sunt cele mai reci zone 

România se confruntă cu unul dintre cele mai reci episoade ale acestei ierni, după o scădere accentuată a temperaturilor, așa cum au avertizat meteorologii. Ianuarie confirmă din nou tendința ultimilor ani, cu valori termice foarte scăzute, iar gerul domină în aproape toate regiunile țării.

Dimineața de sâmbătă, 17 ianuarie 2026, a fost cea mai rece din acest sezon. Potrivit platformei Meteoplus, cea mai scăzută temperatură din această dimineață s-a înregistrat la Joseni, unde termometrele au indicat -22 de grade Celsius. Temperaturile au fost apropiate și în alte localități din centrul țării, precum Miercurea Ciuc, cu -21 de grade, și Toplița, unde s-au consemnat -19 grade.

Pe lângă valorile extreme din Harghita, temperaturi foarte scăzute s-au înregistrat și în alte zone. La Botoșani, Rădăuți și Poiana Stampei au fost -18 grade, iar la Iași și Negrești s-au consemnat -17 grade. În sud și sud-est, inclusiv în Capitală, frigul a fost la fel de intens. La București Băneasa, temperatura minimă a coborât la -13 grade Celsius, una dintre cele mai reci nopți din această iarnă. Aceeași valoare s-a înregistrat la Călărași, Zimnicea, Târgoviște, Bacău și Târgu Mureș.

Meteorologii estimează că episodul de ger va continua și în zilele următoare, iar în unele regiuni temperaturile vor rămâne negative inclusiv pe parcursul zilei. „Până la începutul săptămânii viitoare temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…60 km/h, amplificând senzația de frig”, a anunțat ANM.

Conform ANM, vremea va fi deosebit de rece în majoritatea zonelor, cu ger dimineața și noaptea, iar în nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei, frigul va persista și pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, cu înnorări în est și sud, unde trecător și izolat pot apărea fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și local în Bărăgan, sudul Moldovei și Dobrogea, unde rafalele vor atinge, în general, 40–50 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -12 grade în nordul Moldovei și în jur de 0 grade în Dealurile de Vest, iar minimele se vor situa, în general, între -20 și -8 grade. Pe arii restrânse se va semnala ceață cu depunere de chiciură, mai ales în vest și centru.

În București, vremea va fi deosebit de rece, cu ger dimineața și noaptea. Cerul va fi noros, iar trecător pot apărea fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între -7 și -6 grade, iar minima se va situa între -10 și -9 grade.

Luni, vremea va rămâne deosebit de rece în majoritatea zonelor, cu ger dimineața și noaptea, iar în nordul Moldovei și pe arii restrânse din Transilvania frigul va persista și pe parcursul zilei. La munte și în dealurile subcarpatice cerul va fi senin, în timp ce în zonele joase vor apărea local nebulozitate joasă și, pe arii restrânse, ceață cu depuneri de chiciură.

La începutul intervalului, în regiunile sudice, izolat și trecător pot fi fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări temporare în sudul Banatului, iar pe timpul zilei pe alocuri în sud-est. Temperaturile maxime se vor situa, în general, între -10 și 0 grade, iar minimele între -20 și -5 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în Transilvania.

În București, vremea va rămâne deosebit de rece, cu ger dimineața și noaptea. Cerul va fi noros pe parcursul zilei, apoi se va degaja treptat. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de -5 grade, iar minima se va situa între -12 și -10 grade.

Marți, vremea va rămâne deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu ger dimineața și noaptea, iar izolat în nordul Moldovei și în Transilvania frigul va persista și pe parcursul zilei. La munte și în dealurile subcarpatice cerul va fi senin, însă în vest, centru și nord-est, iar pe arii restrânse în sud, vor apărea nori joși și ceață cu depuneri de chiciură.

Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului. Temperaturile maxime se vor situa între -10 și 2 grade, cu valori mai ridicate la munte și în dealurile subcarpatice, unde pot ajunge la 4–5 grade, iar minimele vor fi cuprinse între -20 de grade în depresiunile Carpaților Orientali și -3…-2 grade în Dealurile de Vest și pe litoral.

În București, vremea va rămâne geroasă dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi în jur de 0 grade, iar minima se va situa între -10 și -8 grade.

Valorile termice din timpul zilei vor fi mai ridicate față de zilele precedente, mai ales în zonele de deal și de munte. Dimineața va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, iar noaptea în nord și centru. Cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea în sud și sud-est, unde pe arii restrânse pot apărea precipitații slabe mixte și depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, în sudul Banatului și pe arii restrânse în sud-est.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între -6 și 6 grade, cu cele mai ridicate valori în zonele de deal și de munte, iar minimele vor fi cuprinse între -17 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 2–3 grade pe litoral. Local în vest, centru și nord-est, iar izolat în rest, va fi ceață asociată cu depuneri de chiciură.

În București, valorile termice vor fi mai ridicate față de zilele precedente, însă dimineața va fi geroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări pe timpul nopții, când sunt posibile precipitații slabe mixte și depuneri de polei. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 1 și 2 grade, iar minima se va situa între -6 și -3 grade.

De joi până sâmbătă, valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice perioadei. Temporar se vor semnala precipitații, la început în regiunile sudice, apoi și în restul țării.