Capitala, sub ger cumplit. ANM a emis atenționare cod galben

Bucureștiul se află sub atenționare meteorologică cod galben de ger, emisă de Administrația Națională de Meteorologie, valabilă până luni, 19 ianuarie, ora 10:00.

Meteorologii anunță temperaturi scăzute, cu valori negative accentuate, în special pe timpul nopții și al dimineții, când minimele pot coborî până la -12 grade Celsius.

În același timp, specialiștii avertizează că aria afectată de ger se va extinde semnificativ la nivelul întregii țări în zilele următoare.

Potrivit ANM, sâmbătă, în București, „vremea va fi deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea”. Cerul va fi „mai mult senin ziua”, urmând ca în a doua parte a intervalului să apară „înnorări”. Vântul va sufla „în general moderat”. Temperatura maximă va fi cuprinsă între „-4…-3 grade”, iar minima nocturnă va coborî la „-11…-9 grade”.

Duminică, regimul termic va rămâne scăzut, meteorologii anunțând că „vremea va fi în continuare deosebit de rece, geroasă dimineața și noaptea”. Cerul va avea „înnorări”, iar vântul va sufla „slab și moderat”. Valorile maxime vor fi de „-7…-6 grade”, iar minimele se vor situa între „-10…-9 grade”.

Luni, vremea se va menține rece, cu ger prezent în prima parte a zilei. „Cerul va fi noros ziua, apoi se va degaja treptat”, iar vântul va sufla „slab și moderat”. Temperatura maximă se va situa „în jurul valorii de -5 grade”, în timp ce minima va fi de „-12…-10 grade”.

Meteorologii anunță că „zona afectată de ger se restrânge în cursul zilei de sâmbătă, pentru ca din cursul serii şi până duminică dimineaţă să cuprindă aproape toată ţara”.

După o scurtă restrângere a ariei afectate, „de duminică seară, toată ţara se va afla sub atenţionare meteorologică cod galben de ger”, cu excepția județelor Bihor și Arad. Conform ANM, „gerul se menţine până miercuri”.

A fost emisă o informare meteorologică pentru intervalul „17 ianuarie, ora 10:00 – 21 ianuarie, ora 10:00”. Potrivit acesteia, „vremea va fi deosebit de rece astăzi (17 ianuarie) în jumătatea estică a ţării, iar de duminică (18 ianuarie) în toate regiunile”.

Meteorologii precizează că „noaptea şi dimineaţa va fi ger în majoritatea zonelor”, iar temperaturile minime „se vor situa în general între -20 şi -10 grade”.

În nordul și estul Moldovei, precum și izolat în Transilvania, „gerul va persista şi pe parcursul zilelor”, cu temperaturi maxime „între -15 şi -9 grade”. De asemenea, „până la începutul săptămânii viitoare temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului şi pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40…60 km/h, amplificând senzaţia de frig”.

O atenționare cod galben a fost valabilă în intervalul „17 ianuarie, ora 10:00 – 17 ianuarie, ora 20:00”, când „în nordul şi estul Moldovei, precum şi în estul Transilvaniei va fi ger, cu temperaturi maxime de -15…-10 grade”.

De sâmbătă seară, de la ora 20:00, până duminică la ora 10:00, un nou cod galben a vizat „Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureş şi nordul Crişanei”, cu minime cuprinse „între -20 şi -10 grade”.

Pentru intervalul „18 ianuarie, ora 20:00 – 19 ianuarie, ora 10:00”, ANM a emis o altă avertizare cod galben, menționând că „vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a ţării”.