Prognoza meteo, 17 ianuarie. Gerul se înăsprește în prima zi de weekend. O singură regiune va fi ocolită de temperaturile scăzute

Un nou episod de vreme severă se instalează în aproape toată România, cu temperaturi mult sub cele normale ale perioadei, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În vestul țării, valorile termice vor fi apropiate de media climatologică.

Cerul va fi variabil, însă spre seară sunt așteptate înnorări temporare în estul și sud-estul țării, unde, pe alocuri, pot apărea fulguieli slabe, în timp ce vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului și local în sud-est, ceea ce va accentua senzația de frig.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între -14 și 3 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul și estul Moldovei, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la -18 grade, iar pe spații restrânse se va semnala ceață asociată cu depuneri de chiciură. Valul de ger va afecta România și în următoarele zile.

„În zilele următoare vom vorbi de temperaturi din ce în ce mai scăzute. Valorile vor fi negative în aproape toate regiunile. Cele mai ridicate se vor menține în partea de nord-vest. Nopțile vor fi geroase”, a afirmat meteorologul Alina Șerban.

În Capitală, vremea va rămâne deosebit de rece, cu ger dimineața și seara, cer variabil și înnorări temporare spre finalul intervalului.

Potrivit ANM, temperaturile maxime se vor situa între -3…-2 grade, în timp ce minimele va coborî în jurul valorii de -10 grade.

Pentru intervalul 19–26 ianuarie, prognoza indică temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă, în special în nordul țării, și un regim pluviometric deficitar, tendință care va continua și la final de ianuarie, când frigul va persista mai ales în nord-est.

La începutul lunii februarie, regimul termic va rămâne sub mediile multianuale în întreaga țară, iar precipitațiile se vor situa, în general, în limite apropiate de normal, semn că iarna își va păstra caracterul aspru și în prima parte a lunii.