Weekend de coșmar în România. ANM, noiavertizări de ger, ninsori și vânt puternic în majoritatea regiunilor

În următoarele ore, vremea continuă să se răcească la nivelul întregii țări. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o serie de atenționări meteorologice de Cod galben valabile pentru intervalul 16 – 17 ianuarie 2026, avertizând asupra gerului, precipitațiilor mixte, poleiului și intensificărilor de vânt.

Potrivit primului mesaj, vremea va deveni deosebit de rece, cu precădere în jumătatea estică a țării, iar pe timpul nopților și dimineților gerul va fi prezent în majoritatea zonelor. Temperaturile minime se vor încadra, în general, între -18 și -8 grade, iar în nordul și centrul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu valori între -14 și -10 grade.

Vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă, vor fi precipitații temporare: ploaie în Banat și local în Crișana, mixte în Carpații Occidentali și Transilvania, iar în Oltenia și pe arii restrânse în Muntenia se vor semnala ninsori. Se va forma ghețuș, iar condițiile de polei vor fi prezente în mai multe zone. Intensificări ale vântului, cu viteze de 40-60 km/h, sunt așteptate în sudul Banatului, în zonele montane și în regiunile sud-estice.

În intervalul 16 ianuarie, ora 20:00 – 17 ianuarie, ora 10:00, ANM menționează că gerul se va menține în Moldova, Dobrogea, Muntenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și local în Maramureș, cu temperaturi minime între -19 și -10 grade, cele mai scăzute valori fiind în nordul Moldovei. În nordul și estul Moldovei maximele nu vor depăși -10…-12 grade, iar în sud-estul Moldovei și Dobrogea valorile se vor situa între -10 și -5 grade.

Meteorologii avertizează că, în funcție de evoluția fenomenelor, ANM va actualiza avertizările și poate emite atenționări de fenomene severe imediate (nowcasting).

Până pe 19 ianuarie temperaturile vor rămâne mai scăzute decât mediile obișnuite pentru această perioadă, iar precipitațiile se vor situa în limite normale.

În săptămâna 19–26 ianuarie, valorile termice vor crește treptat, depășind mediile multianuale în regiunile vestice, sudice și montane, în timp ce restul țării va înregistra temperaturi apropiate de normal. Cantitățile de precipitații vor rămâne, în general, normale.

La începutul lunii februarie, între 26 ianuarie și 2 februarie, vremea se va menține apropiată de mediile climatologice, cu precipitații reduse în zonele montane și cantități normale în restul regiunilor. În perioada 2–9 februarie, fenomenele meteorologice vor fi în conformitate cu valorile specifice sezonului, iar precipitațiile se vor încadra în limite normale pentru această perioadă a anului.