Ger cumplit în weekend. ANM a actualizat prognoza îngrijorătoare

După două zile în care temperaturile au crescut ușor, vremea intră din nou într-un proces de răcire. Meteorologul ANM Alina Șerban a anunțat că valorile termice vor fi mai scăzute în nordul Moldovei.

Potrivit meteorologului, în zilele următoare răcirea se va accentua, iar temperaturile vor coborî sub pragul înghețului în aproape toate regiunile țării. Cele mai ridicate valori se vor menține în nord-vest, în timp ce nopțile vor fi caracterizate de ger.

„În regiunile extracarpatice vom avea temperaturi pozitive. Pe parcursul nopții, temperaturile vor continua să scadă, astfel încât valorile vor deveni negative, cele mai scăzute urmând să fie înregistrate în nordul Moldovei. În zilele următoare vom vorbi de temperaturi din ce în ce mai scăzute. Valorile vor fi negative în aproape toate regiunile. Cele mai ridicate se vor menține în partea de nord-vest. Nopțile vor fi geroase”, a afirmat meteorologul.

Iubitorii sporturilor de iarnă se vor bucura de încă o zi de iarnă autentică. La munte, valorile termice vor fi foarte scăzute, însă vântul nu va prezenta intensificări .

„Va fi ger în zonele montane. Noaptea, dar chiar și ziua, temperaturile vor fi foarte scăzute, de minus 8 – minus 9 grade. Vântul nu va prezenta intensificări în zonele montane, ci mai degrabă pe litoral”, a adăugat meteorologul Alina Șerban.

Meteorologii ANM au emis o informare valabilă până pe 20 ianuarie, atenționând că urmează perioade geroase, în special în timpul nopților și dimineților, când temperaturile minime vor fi cuprinse între -16 și -8 grade. Sunt așteptate precipitații mixte și polei, iar vântul va prezenta intensificări locale de 40–50 km/h.

Totodată, un cod galben rămâne în vigoare până vineri, 16 ianuarie, ora 20:00, pentru nordul și estul Moldovei. În aceste zone se vor înregistra temperaturi extrem de scăzute, cu ger pe timpul nopții. Minimele vor fi între -13 și -8 grade, iar valorile diurne vor rămâne în jurul a -10 grade.

„La momentul acesta ninge în regiunile sudice”, a încheiat meteorologul.