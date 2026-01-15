Un val de aer siberian va cuprinde toată țara. Prognoza ANM actualizată

România intră din nou sub incidența unui episod de iarnă severă, cu ninsori, temperaturi foarte scăzute și intensificări ale vântului, avertizează Administrația Națională de Meteorologie. Potrivit prognozelor, un val de aer siberian va afecta întreaga țară, iar spre finalul lunii ianuarie, în Capitală, stratul de zăpadă ar putea ajunge la aproximativ 30 de centimetri

ANM a emis o informare meteorologică valabilă în intervalul 15 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00. În acest interval sunt prognozate temperaturi deosebit de scăzute, cu ger accentuat mai ales noaptea și dimineața, precipitații mixte, polei și intensificări ale vântului.

În noaptea de joi spre vineri (15/16 ianuarie), valorile minime vor coborî la -13…-8 grade, cele mai scăzute temperaturi fiind așteptate în nordul și estul Moldovei. Vineri, 16 ianuarie, răcirea se va accentua și în sudul și estul țării, iar în Moldova se vor înregistra local temperaturi de aproximativ -10 grade.

În noaptea de vineri spre sâmbătă (16/17 ianuarie), gerul se va extinde în Moldova și în cea mai mare parte a Munteniei, Dobrogei, Transilvaniei și Maramureșului. Până marți, 20 ianuarie, nopțile și diminețile vor rămâne foarte reci în majoritatea zonelor, cu minime cuprinse între -16 și -8 grade. În nordul Moldovei, temperaturile vor rămâne negative și pe timpul zilei, cu maxime între -12 și -10 grade.

În intervalul 15–16 ianuarie, sunt prognozate precipitații temporare în numeroase regiuni. În Banat și Crișana vor predomina ploile, în timp ce în Transilvania, Moldova, Maramureș și Dobrogea vor fi precipitații mixte. Oltenia și Muntenia vor fi afectate în principal de ninsori.

Directorul general al ANM, Elena Mateescu, a declarat la România TV că România traversează un nou episod de iarnă severă.

„Vorbim de un nou episod de iarnă. Din punctul de vedere al regimului de temperaturi, vreme deosebit de rece, geroasă pe parcursul nopților și dimineților, precipitații mixte, polei, intensificări ale vântului. O informare meteorologică va intra în vigoare în această seară, la ora 20, până marți dimineață, la ora 10, și vizează temperaturi coborâte începând din această noapte, când la nivelul întregii țări, vom consemna temperaturi cuprinse între minus 13 – minus 8 grade, cele mai coborâte temperaturi fiind așteptate în nordul și estul Moldovei.

Nu în ultimul rând, mâine, pe parcursul zilei, tot în partea de nord și est a Moldovei va fi cel mai frig. Minimele vor coborî până la valori de minus 13 – minus 8 grade. Cel puțin până la jumătatea săptămânii viitoare vor fi temperaturi foarte coborâte. Este posibil să consemnăm și precipitații predominant sub formă de ploaie în partea de vest, centru, nord-est, local mixte. Precipitații și la munte, care vor favoriza depunerile de polei, iar intensificările de vânt vor avea viteze de 40-50 km/h. Până pe 25 ianuarie vom discuta despre vremea deosebit de geroasă din luna ianuarie a acestui an”, a spus Elena Mateescu.