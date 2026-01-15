Proteste în Capitală. Aproape 2.000 de oameni s-au strâns în Piața Universității. Update

Update 17.50. În Piața Universității se aflau deja aproximativ 2.000 de persoane la jumătate de oră de la debutul manifestațiilor organizate de Claudiu Târziu, care au început în jurul orei 17.00. Numărul participanților este în creștere, pe măsură ce noi grupuri ajung în centrul Capitalei, iar organizatorii estimează că prezența ar putea ajunge până la 10.000 de oameni.

Protestatarii își exprimă nemulțumirea față de legea Vexler, în zonă fiind mobilizați numeroși jandarmi și polițiști pentru menținerea ordinii publice. Autoritățile anticipează perturbări semnificative ale circulației, existând posibilitatea ca traficul pe principalele artere din București să fie blocat pe durata manifestației.

Claudiu Târziu, președintele Acțiunii Conservatoare (ACT), și George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), organizează joi, 15 ianuarie, proteste în București, vizând Legea Vexler, respectiv Guvernul. Centrul Capitalei va fi afectat de manifestații în următoarele ore.

Claudiu Târziu își așteaptă susținătorii în Piața Universității, de la ora 18.00, pentru a protesta împotriva așa-numitei „Legi Vexler”.

„Forța protestului nu stă doar în numărul participanților, ci mai ales în claritatea mesajului. Orice abatere de la tema centrală slăbește cauza și favorizează exact interesele celor care vor ca Legea Vexler să rămână în vigoare”, a fost mesajul liderului ACT.

Târziu a afirmat că nu intenționează să protesteze împotriva Guvernului și l-a acuzat pe George Simion că i-ar fi „deturnat” manifestația, insistând că există un singur protest oficial.

„Nu există două proteste pe 15 ianuarie în Piața Universității; există un singur protest, organizat de Acțiunea Conservatoare, la care AUR s-a alăturat; există un singur subiect: Legea Vexler; există un singur traseu autorizat: Universitate – Ateneu. Suntem români responsabili, iubitori de neam și de țară, iar protestul din 15 ianuarie trebuie să fie un exemplu de disciplină civică, maturitate și forță morală”, a declarat Târziu.

Protestul AUR va începe, de asemenea, la ora 18.00, în alveola centrală a Pieței Victoriei, fără deplasările obișnuite din trecut.

Jandarmeria Capitalei a anunțat că va supraveghea ambele manifestații și va oferi recomandări pentru desfășurarea lor în siguranță.

„Joi, 15 ianuarie 2026, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituții cu atribuții în domeniu, va lua măsuri pentru asigurarea unui climat de siguranţă la nivelul Capitalei, respectiv pentru a asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor la două adunări publice de protest, în Piața Universității, respectiv Piața Victoriei”, au anunțat jandarmii.

Autoritățile au menționat că ambele manifestații au fost înregistrate și avizate de Comisia de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Capitalei. Jandarmeria îi sfătuiește pe participanți să respecte traseele și indicațiile forțelor de ordine și reamintește că este interzisă prezența cu bagaje voluminoase, arme, materiale explozive sau substanțe lacrimogene.