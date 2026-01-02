Politica

Simion organizează un nou protest: E timpul pentru o manifestație mare

Simion organizează un nou protest: E timpul pentru o manifestație mareGeorge Simion. Sursa foto: Arhiva EvZ
Liderul AUR, George Simion, a lansat un apel prin care își mobilizează susținătorii pentru o manifestație de amploare împotriva Guvernului. Politicianul a spus că este timpul pentru libertate.

Simion organizează un nou protest

„E timpul pentru o manifestație MARE de protest împotriva Guvernului și pentru alegeri libere. Sunteți pregătiți?”, a scris Simion, adresând direct întrebarea celor care îl urmăresc.

Ulterior, liderul AUR a oferit și detalii suplimentare despre organizarea protestului. „Colegii mei din AUR vor decide azi când putem cel mai rapid să facem manifestația, la București și, separat, și în toată țara. Sper ca până diseară să vă anunțăm data și mai sper că de data asta nu va mai face nimeni proteste paralele pentru a diviza și a împărți”, a mai completat Simion.

George Simion

George Simion. Sursa foto: Facebook

Apelul vine într-un context tensionat, după ce Curtea Constituțională a României (CCR) a amânat din nou decizia privind legea pensiilor speciale pentru magistrați.

Decizia CCR privind pensiile speciale a fost amânată

Ședința CCR programată pentru începutul lunii ianuarie s-a încheiat fără o hotărâre, deoarece doar cinci dintre cei nouă judecători au fost prezenți, blocând deliberările.

Patru judecători nu s-au prezentat la ședință. Cu o zi în urmă, ei au părăsit sala, iar decizia nu a mai putut fi luată Următoarea ședință va fi pe16 ianuarie. Legea Guvernului Bolojan avea termen de intrare în vigoare 1 ianuarie.

CCR

Sursa: Inquam Photos/Octvian Ganea

Magistrații sunt nemulțumiți

Legea discutată vizează modificări semnificative în sistemul pensiilor speciale: creșterea vârstei de pensionare și plafonarea cuantumului pensiilor. Măsurile sunt criticate de magistrați, care consideră că reformele afectează independența justiției.

Declarația liderului AUR, George Simion, a fost fermă și critică la adresa CCR: „HAI LIBERTATE!” a transmis liderul AUR, acuzând că instituțiile statului funcționează într-un „stat capturat, putred și corupt”.

Ministrul Justiției nu a dorit să comenteze problemele de la Curtea Constituțională, după ce instanța a amânat din nou o decizie pe pensiile magistraților.

